El próximo miércoles, 3 de septiembre de 2025, el presidente Javier Milei encabezará el acto de cierre de campaña para las elecciones bonaerenses del 7 de septiembre. El evento tendrá lugar en el Club Villa Ángela de Moreno y será la última actividad proselitista del mandatario antes de los comicios. Tras su presencia en la Primera Sección Electoral, Milei partirá a Estados Unidos, con visitas programadas a Las Vegas y Los Ángeles, donde mantendrá reuniones con empresarios.

La actividad presidencial se realizará pocos días después de las agresiones que sufrió Milei y su comitiva durante una recorrida en Lomas de Zamora la semana pasada. Pese al ataque, en La Libertad Avanza negaron un cambio en el esquema proselitista, aunque se espera una gran presencia de custodia presidencial y de integrantes de Casa Militar en Moreno para garantizar la seguridad.

Este cierre de campaña también será la primera aparición pública del jefe de Estado tras la divulgación de audios de su hermana, Karina Milei, la secretaria general de la Presidencia. En los fragmentos difundidos, se le escucha decir: "No vamos a entrar en la pelea, nosotros tenemos que estar unidos" y "yo entro a las 8 de la mañana y me voy a las 11 de la noche de la Casa Rosada". Estos audios se dieron a conocer luego de la polémica generada por grabaciones de Diego Spagnuolo, extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), donde se mencionaban presuntas coimas en el Gobierno. El Presidente, durante su paso por Lomas, ya había anticipado la estrategia del Ejecutivo frente a Spagnuolo: "Lo vamos a llevar a la Justicia y vamos a probar que mintió". En una medida relacionada, el Gobierno planea dar de baja contratos que tenían la Suizo y otras droguerías con la Agencia Nacional de Discapacidad.

La agenda de Milei en Estados Unidos aún no está confirmada, al igual que la comitiva que lo acompañará. Sin embargo, se prevé que Karina Milei se quede en Argentina debido a la cercanía de las elecciones bonaerenses, dado su rol como presidenta del partido y principal armadora. Aunque el oficialismo mantiene hermetismo sobre los detalles del acto en Moreno, se anticipa que el Presidente buscará fomentar la polarización contra el kirchnerismo e impulsar la participación electoral.

El mandatario tiene previsto retornar al país el 6 de septiembre para seguir de cerca los resultados electorales. Tras los hechos de los últimos días y el reciente resultado en Corrientes, donde La Libertad Avanza quedó en cuarto lugar, en el seno de La Libertad Avanza existen dudas sobre cuántas Secciones Electorales podrá ganar el oficialismo nacional en la provincia de Buenos Aires. Por su parte, la oposición ha redoblado la presión en Diputados, citando a Karina Milei por el caso Libra y los audios de Spagnuolo.