Economía > Montos
Anses confirmó el monto de la pensión por discapacidad para septiembre 2025
POR REDACCIÓN
La Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) inició el pago de la Pensión No Contributiva (PNC) por Invalidez correspondiente a septiembre de 2025 el lunes 8 de este mes, junto con otros beneficiarios de pensiones y jubilaciones que no superan el haber mínimo.
Para este mes, Anses aplicó un aumento del 1,9% en las asignaciones, pensiones y jubilaciones, conforme a la fórmula de movilidad vigente. Esta fórmula toma como referencia el último dato de inflación reportado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), que para julio fue del 1,9%.
La Pensión No Contributiva por Invalidez, también conocida como pensión por discapacidad, está destinada a personas que, debido a problemas de salud o discapacidad, no pueden trabajar. Para acceder a este beneficio, los solicitantes deben contar con una incapacidad laboral igual o superior al 66%.
Los requisitos para acceder a esta prestación son los siguientes: ser argentino nativo o naturalizado, o extranjero con residencia mínima de 10 años en el país; tener hasta 65 años de edad; no percibir otra jubilación o pensión; y presentar un Certificado Médico Oficial que acredite la incapacidad laboral del 66% o más. En caso de menores de edad, sus padres deben acreditar residencia en Argentina por al menos 3 años y los ingresos del grupo familiar no deben superar cuatro jubilaciones mínimas.
Además, es obligatorio contar con un informe catastral a nombre del solicitante, cónyuge o tutor en algunas provincias específicas: Santiago del Estero, Santa Cruz, San Luis, La Pampa, Neuquén o Tierra del Fuego.
Tras la actualización mensual establecida por el Decreto 275/24, el valor de la PNC por Invalidez para septiembre 2025 quedó en $224.194,02. Sumando el bono extraordinario de $70.000 al que pueden acceder los titulares, el monto total asciende a $294.194,02.
La fórmula de movilidad que rige esta actualización tiene como objetivo proteger el poder adquisitivo de los sectores más vulnerables frente a la inflación, garantizando un ajuste periódico en sus ingresos.
La Casilla Policial del Barrio Cruce de los Andes logró un importante golpe contra la delincuencia al recuperar una PlayStation 4, dos joysticks y una máquina de cortar el pelo, que habían sido sustraídos en el Barrio Las Pampas. Un menor de 17 años fue aprehendido en el acto mientras intentaba escapar con los efectos.
Allanamiento en barrio La Estación terminó con un detenido y el secuestro de más de 1.7 kg de drogas
El Departamento Drogas Ilegales (D-5), en una operación coordinada con la Unidad Fiscal Federal de San Juan y el Grupo Geras, realizó un exitoso allanamiento en el barrio La Estación de Rawson, resultando en la detención de un hombre y el secuestro de más de 1.700 gramos de marihuana y cocaína, entre otros elementos.
Protesta de empleados de la Obra Social Provincia: exigen mejoras salariales y pase a planta permanente
Cinco años después del trágico fallecimiento de Julieta Viñales, de 18 años, comenzó en San Juan el juicio oral contra el médico otorrinolaringólogo Maximiliano Babsía, acusado de homicidio culposo por mala praxis. La joven murió en marzo de 2020, días después de una operación de amígdalas, y su familia ha sostenido una incansable lucha por esclarecer las circunstancias de su deceso.
Tras pedido de DIARIO HUARPE, el Consejo de la Magistratura publicó los CV de los postulantes a Fiscal General de la Corte
San Juan ha implementado una nueva disposición para la aplicación de la vacuna contra la Fiebre Amarilla, reorganizando sus centros habilitados. A partir de ahora, el Vacunatorio Central será el único punto autorizado para su administración, debido a cambios en la distribución nacional para regiones no endémicas.