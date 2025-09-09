Publicidad
Publicidad

Economía > Montos

Anses confirmó el monto de la pensión por discapacidad para septiembre 2025

La Pensión No Contributiva por Invalidez se actualiza con un incremento del 1,9% y un bono extra de $70.000 para titulares que cumplan con los requisitos establecidos.

POR REDACCIÓN

Hace 1 hora
Para este mes, Anses aplicó un aumento del 1,9% en las asignaciones, pensiones y jubilaciones. Foto: Gentileza.

La Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) inició el pago de la Pensión No Contributiva (PNC) por Invalidez correspondiente a septiembre de 2025 el lunes 8 de este mes, junto con otros beneficiarios de pensiones y jubilaciones que no superan el haber mínimo.

Para este mes, Anses aplicó un aumento del 1,9% en las asignaciones, pensiones y jubilaciones, conforme a la fórmula de movilidad vigente. Esta fórmula toma como referencia el último dato de inflación reportado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), que para julio fue del 1,9%.

Publicidad

La Pensión No Contributiva por Invalidez, también conocida como pensión por discapacidad, está destinada a personas que, debido a problemas de salud o discapacidad, no pueden trabajar. Para acceder a este beneficio, los solicitantes deben contar con una incapacidad laboral igual o superior al 66%.

Los requisitos para acceder a esta prestación son los siguientes: ser argentino nativo o naturalizado, o extranjero con residencia mínima de 10 años en el país; tener hasta 65 años de edad; no percibir otra jubilación o pensión; y presentar un Certificado Médico Oficial que acredite la incapacidad laboral del 66% o más. En caso de menores de edad, sus padres deben acreditar residencia en Argentina por al menos 3 años y los ingresos del grupo familiar no deben superar cuatro jubilaciones mínimas.

Publicidad

Además, es obligatorio contar con un informe catastral a nombre del solicitante, cónyuge o tutor en algunas provincias específicas: Santiago del Estero, Santa Cruz, San Luis, La Pampa, Neuquén o Tierra del Fuego.

Tras la actualización mensual establecida por el Decreto 275/24, el valor de la PNC por Invalidez para septiembre 2025 quedó en $224.194,02. Sumando el bono extraordinario de $70.000 al que pueden acceder los titulares, el monto total asciende a $294.194,02.

Publicidad

La fórmula de movilidad que rige esta actualización tiene como objetivo proteger el poder adquisitivo de los sectores más vulnerables frente a la inflación, garantizando un ajuste periódico en sus ingresos.

Publicidad
Publicidad
Más Leídas
Más Leídas
17
Mala praxis

Comenzó el juicio por la muerte de Julieta Viñales, quien falleció por una operación de amígdalas

Cinco años después del trágico fallecimiento de Julieta Viñales, de 18 años, comenzó en San Juan el juicio oral contra el médico otorrinolaringólogo Maximiliano Babsía, acusado de homicidio culposo por mala praxis. La joven murió en marzo de 2020, días después de una operación de amígdalas, y su familia ha sostenido una incansable lucha por esclarecer las circunstancias de su deceso.

Publicidad
Publicidad

ÚLTIMAS NOTICIAS