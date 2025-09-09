La Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) inició el pago de la Pensión No Contributiva (PNC) por Invalidez correspondiente a septiembre de 2025 el lunes 8 de este mes, junto con otros beneficiarios de pensiones y jubilaciones que no superan el haber mínimo.

Para este mes, Anses aplicó un aumento del 1,9% en las asignaciones, pensiones y jubilaciones, conforme a la fórmula de movilidad vigente. Esta fórmula toma como referencia el último dato de inflación reportado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), que para julio fue del 1,9%.

La Pensión No Contributiva por Invalidez, también conocida como pensión por discapacidad, está destinada a personas que, debido a problemas de salud o discapacidad, no pueden trabajar. Para acceder a este beneficio, los solicitantes deben contar con una incapacidad laboral igual o superior al 66%.

Los requisitos para acceder a esta prestación son los siguientes: ser argentino nativo o naturalizado, o extranjero con residencia mínima de 10 años en el país; tener hasta 65 años de edad; no percibir otra jubilación o pensión; y presentar un Certificado Médico Oficial que acredite la incapacidad laboral del 66% o más. En caso de menores de edad, sus padres deben acreditar residencia en Argentina por al menos 3 años y los ingresos del grupo familiar no deben superar cuatro jubilaciones mínimas.

Además, es obligatorio contar con un informe catastral a nombre del solicitante, cónyuge o tutor en algunas provincias específicas: Santiago del Estero, Santa Cruz, San Luis, La Pampa, Neuquén o Tierra del Fuego.

Tras la actualización mensual establecida por el Decreto 275/24, el valor de la PNC por Invalidez para septiembre 2025 quedó en $224.194,02. Sumando el bono extraordinario de $70.000 al que pueden acceder los titulares, el monto total asciende a $294.194,02.

La fórmula de movilidad que rige esta actualización tiene como objetivo proteger el poder adquisitivo de los sectores más vulnerables frente a la inflación, garantizando un ajuste periódico en sus ingresos.