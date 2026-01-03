Un hombre de 56 años falleció este sábado por la madrugada luego de protagonizar un siniestro vial entre dos motos en Sarmiento. El fallecido era un jornalero de la zona.

Fuentes policiales confirmaron que todo sucedió en la Ruta 295, en la zona de Colonia Norte, Cochagual, sobre las 5.40. La víctima fue identificada como Lorenzo Ricardo Zalazar, quien conducía una motocicleta Zanella de 150cc. Como consecuencia del fuerte impacto, el hombre perdió la vida en el lugar.

Las causas del trágico episodio aún no están completamente esclarecidas. En el siniestro se vieron involucradas dos motos, aunque por el momento se investiga la mecánica del choque y las responsabilidades de cada uno de los conductores.

En el otro rodado viajaba una pareja, cuyos ocupantes resultaron heridos y fueron trasladados de urgencia al hospital para recibir atención médica. Hasta el momento no trascendió el estado de salud de ambos.

En el lugar del hecho trabajó personal de la Unidad Fiscal de Investigación (UFI) Delitos Especiales, junto a efectivos de la Policía Científica, quienes realizaron las pericias correspondientes para determinar cómo ocurrió el siniestro.