Los rumores que ponían a Nancy Dupláa y Pablo Echarri al borde del exilio en Argentina encendieron la furia de la actriz, quien decidió utilizar sus historias de Instagram para salir al cruce de estas publicaciones.

La controversia se originó a partir de un posteo del medio El Sureño, en el que se veía una foto de la pareja junto a la frase: “Nos vamos del país”. Esta publicación afirmaba que ambos artistas estaban desilusionados con la situación actual y habían decidido emigrar.

Molesta por la difusión de esta "noticia falsa", Dupláa compartió el posteo y escribió un mensaje contundente: “Lo más impactante no es solo cómo le miente descaradamente a su gente, sino que nadie le cuestiona de dónde saca esto y se suben a las pistas del odio con gozo y fervor”.

La actriz no se limitó a desmentir la información, sino que apuntó directamente a los responsables de la publicación por la baja calidad de su contenido. Con un tono enérgico, Dupláa agregó en sus redes: “Flaco, hacete un esfuerzo y mejorá la calidad de la información. Dejá de echarle leña al fuego a la masa odiadora. Y dejá de mentir”.