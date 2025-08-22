El gobierno de El Salvador, a través del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, puso en vigor un conjunto de disposiciones dirigidas a reforzar la disciplina, el orden y los valores cívicos en el sistema educativo público. Las medidas fueron establecidas mediante memorándums oficiales firmados por la nueva ministra, Karla Trigueros, capitán de las Fuerzas Armadas, quien asumió el cargo el 14 de agosto por designación del presidente Nayib Bukele.

El primer memorándum, fechado el 18 de agosto y dirigido a todos los directores de escuelas e institutos públicos, instruye que los directivos deberán recibir personalmente a los estudiantes en los accesos de los centros educativos a partir del miércoles 20 de agosto. La orden incluye la supervisión estricta del uso de uniformes limpios y ordenados, cortes de cabello considerados adecuados, presentación personal correcta y un ingreso ordenado de los alumnos acompañado de un saludo respetuoso. El documento especifica que el incumplimiento de estas directivas por parte de los directores será considerado una falta grave de responsabilidad administrativa, con las consecuentes acciones disciplinarias.

Posteriormente, el jueves 21 de agosto, se emitió un segundo memorándum que dispone la implementación obligatoria de los "lunes cívicos" en todos los centros educativos públicos a partir del 1 de septiembre. Esta actividad semanal deberá realizarse durante todo el año escolar como parte de los preparativos para el Mes de la Independencia Patria y con el objetivo declarado de fortalecer la identidad nacional y los valores cívicos.

El protocolo para los lunes cívicos incluye formación en orden y disciplina, ingreso del Pabellón Nacional, entonación del Himno Nacional, oración a la Bandera Salvadoreña y una ponencia a cargo de un estudiante sobre personajes ilustres o hechos históricos relevantes de El Salvador, finalizando con el retiro formal del Pabellón Nacional. Cada centro educativo recibirá un fondo de 300 dólares para la adquisición de banderas, guantes blancos y otros insumos necesarios para estas ceremonias.

La designación de Trigueros, quien cuenta con experiencia en logística operativa durante la pandemia de COVID-19, refleja la tendencia del gobierno de Bukele de incorporar militares en cargos de alta responsabilidad dentro de la administración pública. El presidente salvadoreño justificó el nombramiento destacando la doble condición de capitán y doctora de la nueva ministra, así como su capacidad de liderazgo para transformar el sistema educativo.