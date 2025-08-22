Universitario y San Juan, cara a cara este fin de semana en rugby y hockey sobre césped

Este fin de semana se presenta cargado de desafíos trascendentales para el Club Universitario, con dos de sus equipos principales enfrentando compromisos de alto impacto en sus respectivas ligas. Tanto el rugby masculino como el hockey femenino tienen objetivos claros y cruciales en sus agendas.

El equipo de rugby de Universitario afrontará una nueva edición del gran clásico sanjuanino este sábado. "La Uni" visitará a San Juan RC en Santa Lucía, con el objetivo de ganar para volver a la zona de clasificación del Regional Cuyano. El encuentro principal, correspondiente a la sexta fecha, se disputará a las 16 horas y contará con el arbitraje del internacional Juan Martínez. Ambos equipos llegan con la mira puesta en los puestos de clasificación, lo que le otorga un condimento especial a este "choque cerrado" donde cada punto será determinante. Actualmente, Universitario se ubica en la quinta posición de la tabla con 12 unidades. Su campaña se compone de dos victorias (44-16 frente a CPBM y 32-24 ante Teqüe), un empate (16-16 con Los Tordos) y dos derrotas (16-22 contra Liceo y 36-56 frente a Mendoza RC). Un triunfo en esta jornada le permitiría ingresar nuevamente en zona de playoffs.

Por su parte, el equipo de hockey femenino de Universitario también tendrá una prueba de fuego, con la misión de mantenerse como único líder del Torneo Clausura local. El conjunto de Pocito visitará a San Juan RC Azul este domingo en Santa Lucía. Este encuentro, correspondiente a la tercera fecha, se disputará desde las 15 horas y será clave para las aspiraciones del equipo pocitano. Las dirigidas por Sirvente llegan en un gran momento, tras imponerse con autoridad en sus dos primeras presentaciones. En su debut, golearon 6-1 a Huazihul y, en la segunda jornada, mostraron carácter para revertir el marcador y quedarse con un triunfo 3-2 frente a Lomas Negro. Gracias a esta performance, Universitario suma seis puntos que le permiten ser líder del campeonato. Una victoria este fin de semana no solo consolidaría su posición en lo más alto, sino que también reforzaría su condición de candidato en un certamen que promete paridad y emoción hasta las últimas fechas.