Torneo Clausura: hora y cómo ver Boca Juniors vs. Banfield

El domingo 24 de agosto, La Bombonera será el escenario del encuentro entre Boca Juniors y Banfield, en un partido decisivo correspondiente a la sexta fecha de la Zona A del Torneo Clausura 2025. Ambos equipos llegan con la necesidad de obtener los tres puntos para escalar posiciones y acercarse a los puestos de clasificación. El partido, que será transmitido en vivo por ESPN Premium en Argentina, comenzará a las 18:15 horas, mientras que en otros países de la región como Chile, Colombia, Perú y Ecuador el horario será diferente.

El Boca de Miguel Ángel Russo ha logrado romper su peor racha sin victorias, un período que se extendió por 12 partidos y 120 días, al imponerse 3-0 frente a Independiente Rivadavia. Esta victoria le permitió ascender al décimo puesto del Grupo A con seis puntos, a solo una unidad de distancia de los ocho equipos que clasifican a la siguiente fase. Por su parte, el equipo dirigido por Pedro Troglio, Banfield, llega con el ánimo en alto después de una impresionante remontada en la que venció a Estudiantes por 3-2 en un partido en el que se encontraba en desventaja de 0-2. Con siete puntos, el Taladro se ubica en la novena posición, también a un punto de la zona de clasificación.

Para este crucial enfrentamiento, el equipo xeneize contará con sus figuras principales. La dirección futbolística del equipo está a cargo de Leandro Paredes, quien es una pieza clave en el mediocampo. También se destacan otros jugadores como Miguel Merentiel, Lautaro Blanco y Lautaro Di Lollo, quienes han tenido participaciones relevantes en los últimos encuentros.

Boca Juniors y el desafío de ganar dos partidos seguidos

En el lado de Banfield, la principal amenaza ofensiva es el delantero Rodrigo Auzmendi, quien es la máxima referencia en el ataque. El equipo también cuenta con otros jugadores que han mostrado un buen rendimiento en el torneo, como Martín Río, Gonzalo Ríos y Juan Iribarren, quienes buscarán complicar a la defensa de Boca y contribuir a la búsqueda de la victoria.

El último cruce entre ambos equipos se dio en el Torneo Clausura 2025, el 14 de febrero, en el cual Boca se impuso por la mínima diferencia de 1-0. El gol de la victoria para el equipo xeneize fue un autogol de Luciano Lollo. Este antecedente agrega un condimento extra al próximo enfrentamiento, ya que ambos equipos buscarán no solo los tres puntos, sino también reafirmar su rendimiento en el campo de juego.