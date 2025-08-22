La Municipalidad de Ullum comunicó oficialmente la extensión de la moratoria fiscal municipal hasta el 30 de noviembre de 2025, con el objetivo de facilitar la regularización de deudas tributarias vencidas por parte de vecinos y comerciantes del departamento. La medida, sancionada por el Honorable Concejo Deliberante, se implementa como respuesta a la coyuntura económica nacional y busca brindar alivio financiero a los contribuyentes mediante condiciones especiales de pago.

El régimen permite saldar deudas correspondientes a la Contribución sobre Inmuebles y Comercio con distintas modalidades que incluyen beneficios sobre los intereses acumulados. El pago de contado ofrece una reducción del 100% de los intereses. Para quienes opten por cancelar en tres cuotas, la reducción será del 80%. En el caso de optar por seis cuotas, el descuento alcanza el 50%. También se habilitan planes de hasta 12 cuotas con facilidades adaptadas a cada situación particular.

Los interesados en adherirse a la moratoria deben presentarse en la Dirección de Rentas de la Municipalidad de Ullum. Para iniciar el trámite, se requiere acreditar la titularidad del inmueble y presentar una fotocopia del DNI. Además, es necesario abonar un anticipo mínimo del 10% del total de la deuda para formalizar el plan de pago correspondiente.

La extensión de esta política fiscal tiene como finalidad fortalecer la recaudación municipal y, en consecuencia, mejorar la prestación de servicios públicos. El municipio ratifica así su política de acompañamiento a la ciudadanía, promoviendo herramientas de regularización en un contexto económico desafiante.