La Secretaria de Cultura, a través de la Dirección de Bibliotecas Populares junto a la Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes de la Universidad Nacional de San Juan invita a escritoras, músicas, performers y artistas visuales a celebrar la potencia femenina en el universo cultural.

Este espacio de reunión entre mujeres creadoras de San Juan tiene como objetivo articular las diferentes expresiones artísticas. Durante la jornada se desplegará un tejido colectivo de voces, lecturas performáticas, acciones artísticas y conversaciones profundas, donde cada gesto creativo construye puente y siembra sentido.

Publicidad

El encuentro se desarrolla en tres momentos:

Círculo de la Palabra: Conversatorio con escritoras, pensadoras y académicas sanjuaninas. Un espacio de reflexión sobre los modos de nombrar, narrar y resistir desde la escritura.

La Palabra Cantada: Intervenciones performáticas y colectivas pensadas específicamente para habitar el Chalet. Las propuestas activarán poéticamente los espacios, generando experiencias sensoriales y simbólicas.

Publicidad

La Palabra Expandida: Lecturas en voz alta, microacciones artísticas y una muestra visual que atraviesa soportes y lenguajes, invitando a recorrer y participar.

"La Palabra: Encuentro de Voces Creadoras" se realizará el viernes 22 de agosto, de 16:00 a 21:00, en el Chalet Cantoni Casa Cultural. Con entrada libre y gratuita.