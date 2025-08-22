Premier League: hora y cómo ver Manchester City vs. Tottenham

En el marco de la segunda jornada de la Premier League, el Manchester City recibirá al Tottenham en el Etihad Stadium el próximo sábado 23 de agosto. Este encuentro, que iniciará a las 8:30 (hora de Argentina y Uruguay), 7:30 (hora de Chile) y 6:30 (hora de Colombia, Perú y Ecuador), promete ser un choque de alto calibre, ya que ambos equipos buscan consolidar su buen comienzo de temporada. Los fanáticos en Sudamérica podrán seguir el partido en vivo a través de la plataforma de streaming Disney+.

Tanto el City como los Spurs llegan a este encuentro con el pie derecho, tras haber obtenido victorias en su debut en la liga. El equipo dirigido por Pep Guardiola mostró su poderío ofensivo al golear 4-0 al Wolverhampton, mientras que el Tottenham hizo lo propio con un contundente 3-0 frente al Burnley. Un triunfo en esta jornada afianzaría a cualquiera de los dos equipos en la parte alta de la tabla, marcando una clara declaración de intenciones en la lucha por el campeonato.

En el campo, el foco estará puesto en varios jugadores clave. Por el lado del Manchester City, el delantero noruego Erling Haaland y el mediocampista portugués Bernardo Silva son la principal amenaza. Ambos jugadores son considerados la "piedra angular del ataque" del equipo, y su desempeño será crucial para desmantelar la defensa rival.

Partidazo en la Premier League

El Tottenham, por su parte, cuenta con sus propias figuras determinantes. El capitán Cuti Romero se erige como el pilar fundamental de la defensa, cuya solidez será puesta a prueba ante el poderoso ataque del City. Por otra parte, el delantero brasileño Richarlison llega en gran forma tras haber anotado un doblete en el partido anterior, demostrando su capacidad goleadora en este inicio de temporada.

El historial reciente entre ambos equipos añade un condimento especial al enfrentamiento. El último partido entre ambos equipos se jugó en febrero de 2025 y terminó con una victoria por 1-0 para el Manchester City. Sin embargo, en la primera ronda de la temporada anterior, el Tottenham había logrado una sorprendente goleada por 4-0, lo que demuestra la volatilidad de estos encuentros. Con los dos equipos en un gran momento, se espera un partido muy parejo y emocionante.