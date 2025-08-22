El realizó este viernes el sorteo público para establecer el orden de los frentes electorales que se presentarán en las elecciones legislativas del 26 de octubre, cuando la provincia implementará por primera vez el sistema de boleta única. El acto contó con la presencia de los apoderados de los nueve espacios políticos participantes.

Según los resultados del sorteo, la boleta única ubicará en primer lugar a la Cruzada Renovadora, cuya fórmula es encabezada por Alfredo Avelín Nollens. En segunda posición aparecerá Evolución Liberal, con Sergio Vallejos como candidato principal. El tercer lugar corresponderá al Frente de Izquierda, que presenta a Cristian Jurado como cabeza de lista.

Publicidad

La secuencia continuará con Fuerza San Juan en el cuarto lugar, liderada por Cristian Andino; seguida por Hacemos San Juan en quinto puesto, con Emilio Baistrocchi; e Ideas de la Libertad en sexta posición, con Gastón Briozzo como candidato principal.

Completan el orden de la boleta La Libertad Avanza en séptimo lugar, con Abel Chiconi al frente de su lista; el Partido Libertario en octava posición, con Yolanda Agüero; y el espacio Por San Juan en noveno y último lugar, encabezado por el actual vicegobernador Fabián Martín.

Publicidad

Esta será la primera vez que la provincia de San Juan utilice el sistema de boleta única en comicios legislativos, marcando un cambio significativo en la metodología de votación. Las elecciones se llevarán a cabo el último domingo de octubre para renovar representantes legislativos provinciales.