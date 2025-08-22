El próximo sábado 23 de agosto a las 21:30 horas, el Teatro Sarmiento de San Juan recibirá la presentación de "Mestiza", el aclamado espectáculo de flamenco fusión protagonizado por la artista Mariana Clemensó. La obra, que fue una de las más destacadas de la temporada teatral 2025 en Villa Carlos Paz, llega a la provincia como parte de una gira nacional.

"Mestiza" constituye un mosaico sonoro y visual que integra la fuerza del flamenco, la autenticidad del folclore, la pasión del tango y la mística de los ritmos árabes. La propuesta artística transporta al público a través de diversas geografías y tradiciones musicales, creando una experiencia sensorial única. El show cuenta con una banda en vivo y la participación del bailaor flamenco Emiliano Luna.

El espectáculo recibió reconocimiento crítico y popular durante su temporada en Carlos Paz, donde obtuvo once nominaciones y cuatro premios Carlos, incluyendo el de mejor voz femenina para Clemensó. La obra representa un manifiesto artístico que refleja la propia biografía de la artista, nacida en San Juan y criada en España con influencias multiculturales.

Las localidades para la función en el Teatro Sarmiento tienen un valor de $20.000 y se encuentran disponibles a través de la plataforma www.entradaweb.com.