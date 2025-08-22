El legislador porteño Gabriel Solano, del Frente de Izquierda (FIT), presentó una denuncia penal contra el presidente Javier Milei, su hermana Karina Milei y el ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), Diego Spagnuolo. La acción judicial se enmarca en la investigación de los audios divulgados recientemente que revelarían una presunta red de coimas en las compras de medicamentos del organismo.

La denuncia, presentada ante la Justicia, alega la comisión de delitos de "defraudación contra la administración pública" y "tráfico de influencias". Asimismo, se ha solicitado que la investigación se extienda al denominado armador libertario Eduardo “Lule” Menem y al empresario Jonathan Kovalivker, propietario de la droguería Suizo Argentina.

En su fundamentación, el denunciante citó los audios atribuidos a Spagnuolo, en los cuales se describe el funcionamiento de una estructura de corrupción extendida al interior de la Andis. Según la exposición, las coimas recaudadas, al menos desde agosto del año pasado, fluctuarían entre quinientos mil y ochocientos mil dólares mensuales, lo que equivaldría a aproximadamente el 8% del precio pagado en las adquisiciones.

La denuncia sostiene que estos presuntos sobornos se distribuían entre diversos funcionarios, señalando de manera directa a Karina Milei, quien habría recibido un tres por ciento del total. Además, se insinúa una participación o conocimiento del presidente Javier Milei, basándose en la suposición de que Spagnuolo le habría informado sobre la existencia de la red ilícita y el rol de su hermana.