Rugby Championship: hora, formación y cómo ver Los Pumas vs. All Blacks

Un nuevo capítulo se escribirá en el Rugby Championship 2025 cuando Los Pumas reciban a los All Blacks en el estadio José Amalfitani de Liniers. El encuentro, programado para este sábado a las 18:10, es una revancha del partido inaugural, en el que el equipo argentino cayó 41-24. Aunque aquella derrota ocurrió en el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, la escuadra dirigida por Felipe Contepomi buscará cambiar el rumbo del certamen en casa y ante su gente.

El resultado de la semana pasada tuvo un impacto notable en el ranking de la World Rugby. Pese al traspié, el equipo albiceleste logró mantener su séptimo puesto, pero su puntaje disminuyó de 82,05 a 81,60 unidades. Por su parte, el seleccionado neozelandés aprovechó el triunfo para ascender a la cima de la clasificación por primera vez desde octubre de 2021, alcanzando un total de 92.51 puntos, y liderando el ranking por novena vez en la historia.

Publicidad

Para esta doble jornada ante los All Blacks, el entrenador Contepomi citó a 34 jugadores, una lista que incluye 19 forwards y 15 backs. La nómina cuenta con la presencia de jóvenes promesas como los juveniles Boris Wenger y Nicolás D’Amorim, así como también con el debutante Gerónimo Prisciantelli, el único jugador sin caps en su carrera. Asimismo, regresaron figuras importantes como Marcos Kremer, Juan Cruz Mallía, Santiago Chocobares y Mateo Carreras, mientras que ausencias como las de Thomas Gallo, Santiago Grondona y Emiliano Boffelli se deben a lesiones.

Los Pumas buscan su primera victoria en el Rugby Championship

Las formaciones para el partido ya han sido confirmadas. Los Pumas saldrán a la cancha con un quince titular que incluye a Julián Montoya como capitán, junto a Mayco Vivas y Pedro Delgado en la primera línea. El equipo se completa con Franco Molina, Pedro Rubiolo, Pablo Matera, Juan Martín González, y Joaquín Oviedo. En la línea de backs, destacan Gonzalo García, Tomás Albornoz, y Santiago Chocobares, con Juan Cruz Mallía en el rol de fullback. Por el lado de los All Blacks, el capitán será Scott Barrett, quien estará acompañado por experimentados jugadores como Beauden Barrett, Ardie Savea y Will Jordan.

Publicidad

El encuentro entre Argentina y Nueva Zelanda podrá ser seguido en vivo en todo el país a través de la señal de ESPN. Para aquellos que prefieran la transmisión online, la opción es Star+, el servicio de streaming de ESPN, o las plataformas de cable como Telecentro Play, D Go y Flow. Además de Argentina, el partido se transmitirá en distintos horarios para la región, desde las 18:10 en países como Brasil y Chile, hasta las 15:10 en México.