Nico Vázquez está viviendo un gran momento personal y profesional, pero no escapa a la mirada atenta y, a veces, cruel de las redes sociales. Tras confirmar su romance con Dai Fernández, su compañera de trabajo en Rocky, el artista utilizó su cuenta de Instagram para compartir un contundente mensaje sobre la empatía y la bondad, un mes después de que su relación fuera oficial.

En medio de comentarios que llegaron a comparar a Fernández con figuras como la China Suárez y hasta con Ángela Aguilar, Vázquez decidió enfocarse en lo positivo. "No sabemos qué está atravesando cada persona, pero sí sabemos que lo bueno, cuando se ofrece, vuelve multiplicado", expresó el actor, subrayando la importancia de la empatía en la interacción diaria.

El posteo, que parece ser una respuesta indirecta a la ola de críticas y especulaciones, invitó a la reflexión sobre el trato hacia los demás. "Ojalá que todos nuestros pensamientos hacia los demás nazcan desde un lugar lindo, noble, luminoso", continuó Vázquez.

El mensaje finalizó con una poderosa declaración: "Probar a ser un poquito más empáticos, un poquito más atentos y un poquito más humanos siempre vale la pena. Y nunca sabés el bien que podés generar en alguien con algo tan simple como elegir ser bueno".