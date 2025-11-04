Nico Vázquez y Dai Fernández atraviesan "uno de los mejores momentos de su relación". La flamante pareja se encuentra actualmente de viaje en Estados Unidos, no solo disfrutando de "días de amor" y oportunidades para conocerse "mejor", sino también para promocionar su obra Rocky.

El destino del equipo es una reunión en Nueva York con Sylvester Stallone. Vázquez describió esta oportunidad como algo "histórico" que lo ayuda a cumplir su sueño, y señaló que viaja con todo el elenco. Aseguró que el equipo irá a "distender", aunque también a trabajar "mucho".

Consultado por Puro Show, el actor habló directamente sobre su romance. Nico Vázquez aseguró que ambos están "muy felices" y con la "esperanza" de concretar la reunión con Stallone. Respecto a su vínculo con Dai Fernández, el actor se mostró cauteloso, señalando que están "tratando de vivir día a día, el aquí y ahora" y que se quieren "mucho". Vázquez indicó que se están "conociendo desde otro lugar". Sin embargo, el actor prefiere la privacidad para esta etapa, afirmando: "Siento que no quiero hablar de esto, la historia la quiero contar más para dentro que para afuera, me siento bien".

El actor también se refirió a las dos personas clave de su vida anterior: su exesposa, Gimena Accardi, y la expareja de su actual, Gonzalo Gerber. Sobre Accardi, con quien compartió 18 años, Vázquez fue claro y contundente: "Con Gime tengo contacto permanentemente, vamos a ser familia siempre". Explicó que "Fueron muchos años" juntos y que la conexión se mantiene porque "tenemos 3 gatos juntos".

Finalmente, Vázquez abordó la situación de Gonzalo Gerber, quien supuestamente los dejó de seguir en Instagram. Vázquez aseguró que Gerber no tendría por qué guardar rencor, ya que "Gonza es un muy buen tipo" y ha sido un buen compañero para él. Para desestimar cualquier conflicto por la nueva relación con Dai Fernández, Vázquez subrayó que "siento que éramos compañeros, nunca fuimos amigos". Le deseó lo mejor a Gerber y concluyó que, debido a que es un "bailarín muy talentoso", incluso volvería a trabajar con él.