El Ministerio de Seguridad aclaró mediante un comunicado oficial que el proceso para que Argentina se incorpore al Visa Waiver Program (VWP) de Estados Unidos sigue en marcha, y calificó como “versiones absolutamente infundadas” las informaciones que indicaban una supuesta interrupción de las negociaciones.

Este programa permitiría a los ciudadanos argentinos viajar a Estados Unidos sin la obligación de tramitar una visa previa para estancias de hasta 90 días por turismo o negocios, similar a lo que actualmente disfruta Chile en Sudamérica.

En el mismo comunicado, la cartera que dirige Patricia Bullrich puntualizó que “las recientes visitas de funcionarios argentinos a ese país no guardan relación alguna con el Visa Waiver Program” y destacó su compromiso con la transparencia y la difusión de información veraz, en medio de la desinformación que ha circulado durante la campaña electoral.

El presidente Javier Milei también se pronunció sobre el tema desde su cuenta en X, señalando: “Otra vez los medios mintiendo”, y compartió la desmentida oficial emitida por el Departamento de Seguridad (DHS) de Estados Unidos. La publicación del DHS aclaró: “No hay ningún documento nuevo ni adicional relacionado con el programa de exención de visas pendiente de firma con Argentina. El DHS espera trabajar con funcionarios argentinos en el futuro”.

Durante la jornada, se difundieron rumores acerca de que la Casa Blanca habría decidido poner en pausa el proceso para que Argentina acceda al VWP. Según el sitio Axios, reconocido por adelantar información gubernamental estadounidense, el secretario de Estado Marco Rubio habría cancelado una reunión prevista para esta semana en Washington sobre el tema.

Axios sostuvo que el Departamento de Estado expresó preocupación por un escándalo de corrupción que afecta al gobierno de Milei y quería continuar las conversaciones con Argentina antes de avanzar en un acuerdo sobre visados.

El proceso formal para la incorporación argentina al Visa Waiver Program se inició en julio pasado durante la visita de la secretaria de Seguridad Nacional de EE.UU., Kristi Noem, y sigue siendo un tema en desarrollo entre ambos países.