Un movimiento inesperado se produjo en una de las principales empresas mineras con operaciones en San Juan. Este viernes se confirmó la renuncia de Ricardo Martínez como Director Ejecutivo de Minas Argentinas, la firma responsable del proyecto Gualcamayo, ubicado en el departamento Jáchal. La novedad fue comunicada de manera oficial por la compañía y también ratificada por el propio empresario a través de sus redes profesionales.

Gualcamayo es uno de los emprendimientos mineros más relevantes de la provincia y atraviesa una etapa clave tras haber superado un proceso de cierre. En los últimos meses, el proyecto avanzó en el desarrollo de los denominados carbonatos profundos, una iniciativa estratégica para extender la vida útil de la mina y consolidar su perfil productivo en el norte sanjuanino.

En ese contexto, la empresa había iniciado gestiones para ingresar al Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI), con el objetivo de potenciar nuevas inversiones. Sin embargo, posteriormente resolvió reformular esa presentación. El plan integral de Gualcamayo no solo contempla la actividad minera, sino también desarrollos complementarios en los sectores inmobiliario y de generación de energía fotovoltaica, lo que posiciona al proyecto como un polo de inversión diversificado.

Tras conocerse la salida de Martínez, Minas Argentinas difundió un breve comunicado en el que destacó la labor del directivo durante su gestión. Desde la compañía señalaron que el ejecutivo deja la firma luego de “un período de crecimiento y consolidación”, y subrayaron su participación en la recuperación y el fortalecimiento del proyecto tras la adquisición por parte del fondo Eris LLC. En ese proceso, resaltaron, tuvo un rol central en la reorganización interna y en la proyección de nuevas etapas de expansión.

Por su parte, Martínez se despidió públicamente mediante una publicación en LinkedIn, donde afirmó que con esta decisión “se completa un nuevo ciclo” en su trayectoria dentro del sector minero. En su mensaje agradeció a los equipos de trabajo y a los distintos actores que acompañaron el proceso, y puso en valor el camino recorrido para reencauzar Gualcamayo hacia una etapa de crecimiento sostenido.

El ahora exdirectivo remarcó que el objetivo de su gestión fue garantizar la continuidad productiva, ampliar recursos y reservas minerales y fortalecer la cadena de valor local y regional, además de generar expectativas positivas en las comunidades vinculadas a la actividad minera. La empresa, en tanto, no informó aún quién asumirá su reemplazo ni cuáles serán los próximos pasos en la conducción del proyecto.