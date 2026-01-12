Economía > Luego del temporal
“No hubo denuncias”: alivio para el campo sanjuanino tras las lluvias
POR REDACCIÓN
Las últimas lluvias registradas en la provincia provocaron alerta en diferentes sectores, especialmente en el agro. Sin embargo, el secretario de Agricultura, Ganadería y Agroindustria de San Juan, Miguel Moreno Mas, habló con DIARIO HUARPE y brindó un panorama alentador sobre el estado de los cultivos.
Según explicó el funcionario, no se registraron reclamos por daños provocados por las precipitaciones. “Gracias a Dios no hemos tenido ningún tipo de denuncia hasta el momento. Las lluvias han sido cortas y luego hemos tenido mucho calor y viento, lo que permitió que no haya una humedad relativa importante”, señaló.
En ese sentido, Moreno Mas indicó que las actuales condiciones climáticas no afectan de manera negativa a la uva ni al tomate, dos cultivos sensibles a los niveles de humedad ambiental. Detalló además que las lluvias se extendieron apenas por un día y medio y que, posteriormente, la baja humedad ayudó a evitar enfermedades o inconvenientes en las producciones.
“Eso nos permite no tener ningún tipo de problemas hasta el momento”, cerró el secretario, al tiempo que llevó tranquilidad a los productores de la provincia. A su vez, destacó que existen políticas impulsadas por el Gobierno provincial que apuntan a mejorar la calidad productiva y reducir costos, brindando herramientas que fortalecen al sector agrícola sanjuanino.