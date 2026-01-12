Las últimas lluvias registradas en la provincia provocaron alerta en diferentes sectores, especialmente en el agro. Sin embargo, el secretario de Agricultura, Ganadería y Agroindustria de San Juan, Miguel Moreno Mas, habló con DIARIO HUARPE y brindó un panorama alentador sobre el estado de los cultivos.

Según explicó el funcionario, no se registraron reclamos por daños provocados por las precipitaciones. “Gracias a Dios no hemos tenido ningún tipo de denuncia hasta el momento. Las lluvias han sido cortas y luego hemos tenido mucho calor y viento, lo que permitió que no haya una humedad relativa importante”, señaló.

En ese sentido, Moreno Mas indicó que las actuales condiciones climáticas no afectan de manera negativa a la uva ni al tomate, dos cultivos sensibles a los niveles de humedad ambiental. Detalló además que las lluvias se extendieron apenas por un día y medio y que, posteriormente, la baja humedad ayudó a evitar enfermedades o inconvenientes en las producciones.

“Eso nos permite no tener ningún tipo de problemas hasta el momento”, cerró el secretario, al tiempo que llevó tranquilidad a los productores de la provincia. A su vez, destacó que existen políticas impulsadas por el Gobierno provincial que apuntan a mejorar la calidad productiva y reducir costos, brindando herramientas que fortalecen al sector agrícola sanjuanino.