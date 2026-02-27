El Departamento de Justicia de Estados Unidos se presentó en el caso como amicus curiae (“amigo del tribunal”) para apoyar la posición de la Argentina ante las decisiones impulsadas por Burford Capital y rechazadas por las autoridades argentinas, incluyendo pedidos de sanciones por supuestos desacatos en el marco del juicio que preside la jueza Loretta Preska en el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York.

El litigio se originó tras la expropiación del 51 % de YPF en 2012, medida que resultó en una demanda millonaria contra Argentina por parte de fondos que compraron derechos de litigar, como Burford Capital y Eton Park. La jueza Preska falló a favor de los demandantes y ordenó compensaciones que podrían alcanzar unos US$ 16.100 millones.

Publicidad

La Argentina apeló esas decisiones y buscó frenar procedimientos como el llamado discovery (recolección de pruebas) o embargos mientras continúa la revisión del fallo. En ese proceso, la intervención del Departamento de Justicia estadounidense respalda que la apelación y la estrategia argentina deben ser consideradas por los tribunales.

La presentación de Estados Unidos en este caso no implica una decisión de la corte, pero sí muestra respaldo diplomático y legal a Argentina en su intento de frenar la ejecución de órdenes desfavorables mientras se desarrollan las instancias de apelación. Según antecedentes, gobiernos anteriores también buscaron posiciones similares para suspender o moderar requerimientos de entrega de acciones o indemnizaciones durante el proceso de apelación.

Publicidad

El caso aún no está resuelto y Argentina continúa apelando las decisiones adversas, tanto en relación con la orden de entrega de acciones como con otros pedidos procesales. El apoyo estadounidense puede influir en la evaluación de las cortes de apelaciones, aunque no garantiza resultados definitivos hasta que se agoten las instancias judiciales pertinentes.