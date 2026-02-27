Un barco pesquero se hundió este miércoles en el mar frente a la provincia de Río Negro, en el norte de la Patagonia argentina, mientras realizaba labores de pesca.

Según fuentes oficiales, varios tripulantes fueron rescatados con vida por embarcaciones cercanas y por personal de la Prefectura Naval Argentina, pero al menos una persona de la tripulación continúa desaparecida.

La búsqueda del tripulante desaparecido

Las autoridades marinas y equipos de rescate mantienen un operativo de búsqueda en el área, con embarcaciones, personal especializado y coordinación con otras dependencias de emergencia para intentar localizar al desaparecido antes de que pasen más horas críticas.

Hasta el momento no se divulgaron detalles oficiales sobre la identidad del tripulante desaparecido, ni sobre las causas precisas que provocaron el hundimiento de la embarcación. Las pericias y testimonios de los sobrevivientes serán claves para determinar lo ocurrido.

Condiciones climáticas y testimonios

Aunque no hay aún un parte oficial sobre las condiciones meteorológicas al momento del incidente, en el Atlántico Sur (especialmente en zonas patagónicas) pueden presentarse vientos fuertes y mareas complicadas que dificultan la navegación y las labores de rescate.

Los sobrevivientes, una vez trasladados a puerto seguro, brindaron testimonios sobre los momentos previos al accidente, describiendo una situación que “se precipitó rápidamente”, lo que obligó a activar con urgencia los protocolos de emergencia.

Relevancia del suceso

El hundimiento de un barco pesquero con pérdida de contacto de un tripulante encendió alarmas en la región y genera preocupación tanto en la comunidad marítima como en las familias y allegados de los involucrados.

Por ahora, las tareas de búsqueda continúan con la esperanza de encontrar al tripulante con vida, mientras las autoridades evaluarán los datos que puedan arrojar luz sobre las circunstancias del siniestro.