Racing vivió momentos de preocupación en su último partido luego de que Adrián “Maravilla” Martínez, una de las figuras del mediocampo, se lesionara solo y tuviera que abandonar la cancha visiblemente afectado, incluso con lágrimas en los ojos, generando inquietud entre hinchas y cuerpo técnico.

La jugada de la lesión no involucró choque con otro futbolista ni contacto brusco con adversarios; el mediocampista sintió una molestia muscular que lo obligó a detenerse y pedir el cambio. Su salida fue inmediatamente notoria, tanto por su expresión de dolor como por la evidente preocupación de sus compañeros.

Publicidad

¿Qué dijeron desde el cuerpo técnico?

Tras el partido, el director técnico y los responsables del cuerpo médico de Racing informaron que se aguarda un parte más detallado sobre la gravedad de la lesión de Martínez.

Aunque aún no se confirmó el diagnóstico oficial, fuentes cercanas al club señalaron que se temen problemas musculares o de tendón, lesiones que suelen requerir evaluaciones por imágenes y reposo. El club no confirmó plazos de recuperación mientras avanza la evaluación correspondiente.

Publicidad

Impacto para Racing

La posible baja de “Maravilla” Martínez representa un golpe para Racing, que en lo que va de la temporada ha encontrado en su mediocampista un referente en la generación de juego y equilibrio. Su ausencia podría obligar al técnico a reconfigurar el esquema táctico de cara a los próximos compromisos del calendario.

Además, la lesión encendió debates en redes y entre especialistas deportivos sobre la gestión de cargas y estado físico de jugadores clave en equipos que disputan múltiples competencias de alto ritmo.

Publicidad

Qué sigue

Racing realizará estudios complementarios (como resonancias magnéticas y ecografías) en las próximas horas para determinar con precisión el alcance de la lesión y establecer un plan de recuperación.

Mientras tanto, los hinchas esperan novedades con expectativa, conscientes de que perder a una pieza clave como Martínez puede influir en el rendimiento colectivo, especialmente en partidos definitorios de la liga.