La organización ARCA emitió un alerta pública ante el aumento de intentos de estafa que llegan a través de correos electrónicos, mensajes de texto o llamadas que pretenden ser comunicaciones oficiales de organismos públicos o entidades privadas confiables.

Estas comunicaciones fraudulentas suelen incluir enlaces o pedidos de información personal y financiera bajo pretextos como:

Publicidad

Actualización de datos impositivos.

Notificaciones de deuda u obligaciones pendientes.

Supuestas “verificaciones” de cuentas bancarias o servicios.

El objetivo de los estafadores es obtener datos sensibles (como claves y números de cuentas bancarias, tarjetas de crédito o información tributaria) para luego vaciar cuentas o cometer fraudes financieros a nombre de las víctimas.

Cómo funcionan estas estafas

Según ARCA, los estafadores se valen de técnicas de suplantación (spoofing) y diseño de mensajes que parecen verídicos:

Publicidad

Usan logos, nombres y formatos similares a los de organismos oficiales o bancos.

Incluyen enlaces que llevan a sitios falsos casi idénticos a los reales.

Insisten en urgencias, como “actualice ahora o perderá beneficios” para presionar a la víctima.

Recomendaciones para evitar caer en la trampa

ARCA recomienda a los usuarios tomar varias precauciones para no ser víctimas de estas estafas digitales:

No hacer clic en enlaces ni descargar archivos adjuntos de mensajes sospechosos.

Verificar la URL del sitio web al que se accede: si no coincide exactamente con la dirección oficial del organismo o banco, no ingreses tus datos.

Contactar directamente a la entidad correspondiente por canales oficiales si recibís un mensaje inesperado que pide información o acciones urgentes.

No brindar datos personales por teléfono si no estás seguro de la identidad de quien llama.

Señales típicas de fraude

Entre las señales de alerta más comunes se encuentran: