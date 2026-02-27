En el primer mes del año, la cantidad de argentinos que viajaron al exterior descendió respecto de 2025, según datos oficiales del Ministerio de Turismo y Deportes. La reducción se observa tanto en quienes viajaron por ocio como en aquellos que lo hicieron por motivos de negocio o visita familiar.

La contracción en los viajes internacionales ocurrió en un contexto de mayor costo de vuelos, gastos en moneda extranjera y preocupaciones sobre el presupuesto familiar, que afectaron la decisión de tomar vacaciones fuera del país al inicio de 2026.

Factores detrás de la baja

Entre los motivos señalados por referentes del sector turístico se encuentran:

Aumento de los costos unitarios de pasajes y alojamiento en el exterior, que profundiza la brecha con opciones de turismo local o regional.

Tipo de cambio y expectativas económicas, que influyen en la decisión de reservar viajes internacionales con anticipación.

Cambio de prioridades de consumo entre los hogares, con mayor atención a gastos esenciales frente a ocio o vacaciones fuera de Argentina.

Impacto en el sector turístico

La baja en viajes al exterior repercute no solo en las agencias y operadores de turismo receptivo, sino también en la economía interna de servicios vinculados a viajes, vuelos y paquetes turísticos tradicionales. Se advierte que los argentinos podrían estar orientando más su gasto hacia destinos locales o regionales, lo cual favorece al turismo doméstico pero afecta la balanza de pagos en servicios.

Qué pasó con los destinos más elegidos

Aunque el informe no detalló aún estadísticas por país de destino, fuentes del sector indicaron que los viajes a los destinos clásicos de vacaciones de verano (como Brasil, Estados Unidos y algunos países europeos) fueron los que mayor caída reportaron en cantidad de pasajeros argentinos respecto del enero anterior.

Mirada a futuro

Especialistas del sector turístico sostienen que para la temporada alta de verano venidera será clave la evolución del tipo de cambio, la accesibilidad a ofertas promocionales y la confianza del consumidor, variables que pueden determinar si la tendencia se revierte o se consolida.

La caída en los viajes al exterior en enero de 2026 pone en relieve un comportamiento más cauto de los argentinos frente a las vacaciones internacionales, en un escenario donde la economía familiar y las condiciones de viaje siguen siendo factores determinantes.