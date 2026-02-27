Sociedad > Todos los signos
Mercurio retrógrado 2026: fechas y efectos para cada signo
Mercurio retrógrado es un fenómeno astrológico que se da cuando el planeta Mercurio parece moverse hacia atrás en el cielo desde la perspectiva de la Tierra. En astrología se asocia con momentos de revisión, confusiones, demoras y necesidad de replantear planes, sobre todo en áreas vinculadas a la comunicación, contratos, tecnología y viajes.
El primer Mercurio retrógrado de 2026 comenzó el 26 de febrero y se extenderá hasta el 20 de marzo. Durante estas semanas, muchos astrólogos sugieren prestar atención a detalles cotidianos para evitar errores y contratiempos.
Antes de que termine este ciclo, los expertos en astrología recomiendan:
Revisar dos veces mensajes y documentos importantes antes de enviarlos o firmarlos.
Evitar compras tecnológicas costosas o decisiones impulsivas.
Hacer copias de seguridad de información esencial.
Practicar paciencia y comunicación clara para reducir malentendidos.
Cómo afecta signo por signo
Aunque todos los signos pueden sentir la energía de Mercurio retrógrado, cada uno lo vive de forma distinta:
- Aries: tiempo de introspección y revisión de asuntos personales, evitando decisiones impulsivas.
- Tauro: posibles malentendidos con amistades o grupos; leer bien antes de responder.
- Géminis: por ser regido por Mercurio, los efectos pueden sentirse con más intensidad, con demoras en lo laboral.
- Cáncer: atención a viajes, trámites o estudios; evitar compras importantes.
- Leo: revisar acuerdos económicos compartidos y evitar préstamos sin claridad.
- Virgo: comunicación complicada en relaciones; escuchar será clave.
- Libra: confusiones en la rutina diaria; oportunidad para organizar pendientes.
- Escorpio: podrían reaparecer temas afectivos o viejos vínculos.
- Sagitario: foco en asuntos familiares o del hogar.
- Capricornio: cuidado con malinterpretar mensajes; atención en viajes cortos.
- Acuario: revisión de gastos y evitar compras impulsivas.
- Piscis: introspección profunda y revisión de objetivos personales.
Durante Mercurio retrógrado, muchos astrólogos dicen que pueden afectarse las comunicaciones, la tecnología, los viajes y los acuerdos legales o contratuados. Es típico que surjan retrasos, errores de interpretación o necesidad de replantear decisiones tomadas previamente.