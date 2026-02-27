La alineación planetaria 2026 será visible en el cielo del 28 de febrero de 2026, cuando varios planetas del sistema solar (Mercurio, Venus, Júpiter y Saturno a simple vista, más Urano y Neptuno con ayuda óptica) aparecerán distribuidos a lo largo de un mismo arco del cielo, formando un efecto visual que los astrónomos llaman «desfile planetario».

Este tipo de alineación no es una línea perfecta de planetas en el espacio (eso no ocurre físicamente), sino que desde la perspectiva de la Tierra los astros aparecen próximos entre sí a lo largo de la trayectoria aparente del Sol llamada eclíptica.

Publicidad

Mejor momento para verlo desde Argentina

Desde ciudades como Buenos Aires, Córdoba o Mendoza, el atardecer del 28 de febrero será la oportunidad ideal. El Sol se pone aproximadamente 19:45, y entre 30 y 60 minutos después (aproximadamente entre las 20:15 y las 20:45) será cuando la configuración planetaria pueda apreciarse con mayor claridad.

Aquellos que quieran observar los planetas más tenues, como Urano y Neptuno, necesitarán binoculares o un telescopio para distinguirlos, ya que su brillo no es suficiente para verlos a simple vista.

Publicidad

Consejos para observar el evento

Busca un lugar con el horizonte oeste despejado, sin edificios ni árboles altos, para poder localizar primero a Mercurio y Venus, que estarán más bajos.

Llevar binoculares o telescopio puede mejorar la experiencia, especialmente para ver Urano y Neptuno, que son muy tenues para el ojo desnudo.

Si las condiciones climáticas lo permiten (cielo despejado y poca contaminación lumínica), será posible disfrutar del fenómeno durante varios minutos tras la puesta del Sol.

Este evento astronómico llamó la atención de aficionados y especialistas porque juntar visualmente tantos planetas en un mismo sector del cielo es inusual y espectacular, aunque no implica que los planetas estén alineados físicamente en el espacio, sino que parece así desde nuestra perspectiva terrestre.