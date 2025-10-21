Cami Mayan ha vuelto a estar en el centro de la escena mediática, esta vez no por su vida personal o su exrelación con el futbolista Alexis Mac Allister, sino por un cruce inesperado con la panelista Natalie Weber. La exmodelo afirmó que la influencer es "selectiva" a la hora de dar notas o hablar de ciertos temas, una acusación que no cayó bien en Mayan, quien le dedicó una contundente respuesta.

En una reciente aparición, Cami Mayan fue consultada sobre los dichos de Weber y su reacción fue inmediata y sin filtros: "No me contestó nunca un carajo, así", disparó en referencia a que la panelista no habría tenido contacto previo con ella, desmintiendo implícitamente cualquier tipo de rechazo de su parte.

Publicidad

La panelista había señalado que Cami elige "cuándo hablar y cuándo no, con quién hablar y con quién no". Lejos de negarlo tajantemente, la influencer se refirió a la connotación negativa que se le quiso dar a su postura: "Me parece raro la connotación negativa. Me parece que uno está bueno que elija en qué [hablar]".

Mayan profundizó en su respuesta, revelando un detalle sobre cómo maneja los mensajes de gente que no conoce. Cuando se le preguntó si Weber le había escrito, la influencer se mostró dubitativa, pero luego dejó en claro su política: "Cuando alguien que no conozco manda WhatsApp no contesto nunca y sí, soy selectiva con eso".

Publicidad

Además, la influencer se mostró especialmente molesta con la insistencia de generar un conflicto donde no lo hay, dejando entrever que el accionar de Weber busca generar contenido. "Me mata esto de querer armar un lore entre ella y yo cuando no nos conocemos, molesta", sentenció Cami Mayan, dejando claro que no tiene interés en alimentar una supuesta "guerra" mediática con la panelista de la que, según afirma, no conoce personalmente.