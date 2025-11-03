En el marco de una investigación por infracción a la Ley Nacional de Protección y Conservación de la Fauna Silvestre N° 22.421 y su correlato provincial, la Policía de San Juan llevó adelante un importante operativo en la localidad de Los Berros, Cochagual, departamento Sarmiento.

La acción fue encabezada por personal de la Unidad Rural N° 4 – El Acequión, que realizó varios allanamientos simultáneos en distintos domicilios de la zona, logrando desarticular una red dedicada a la tenencia y posible comercialización de aves autóctonas.

Publicidad

Durante el procedimiento, los efectivos secuestraron 55 aves protegidas, entre las que se encontraban benteveos, diucas, jilgueros, loicas y cardenales copete rojo, entre otras especies de la fauna silvestre argentina. Estas aves se encontraban en cautiverio, distribuidas en diferentes tipos de jaulas y tramperos.

Elementos secuestrados y detenciones

Además de las aves, se incautaron 70 jaulas, transportines y tramperos de madera y alambre, elementos utilizados para la captura y traslado de ejemplares. También se halló un cuadro de bicicleta de fabricación casera adaptado para ser usado en carreras de perros galgo, junto con cuatro bozales pertenecientes a animales de esa raza.

Publicidad

En el operativo fueron detenidos tres ciudadanos identificados como Salazar González Héctor Nicolás (45 años), Millicay Ferreira Juan Antonio (25 años) y Millicay Ferreira David Alejandro (28 años). Todos fueron trasladados a la sede policial correspondiente, donde se cumplimentaron los trámites legales pertinentes.

Protección de la fauna y llamado a la comunidad

Desde la Policía de San Juan recordaron que la captura, tenencia y comercialización de aves autóctonas está prohibida, ya que estas especies cumplen un rol fundamental en los ecosistemas naturales.

Publicidad

Las autoridades invitaron a la ciudadanía a denunciar cualquier hecho ilícito relacionado con la fauna silvestre, recordando los números de contacto de las unidades rurales: Unidad Rural 1 y 2: 264 583-2804.

Con este operativo, la fuerza reafirma su compromiso con la preservación de la biodiversidad y la lucha contra el tráfico ilegal de fauna, una práctica que causa graves daños al equilibrio ecológico y al patrimonio natural de San Juan.