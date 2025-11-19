El gobernador Marcelo Orrego lideró la ceremonia de apertura de las Charlas Inspiracionales del FNS Forum 2025 - Conectando Oportunidades, un evento que forma parte de la Fiesta Nacional del Sol y se centra en el liderazgo, la innovación y las experiencias transformadoras. Allí compartió un momento especial junto a los disertantes, la deportista Luciana Aymar, el empresario Beltrán Briones y la influencer Sofía Contreras.

Al encuentro, que tuvo lugar este miércoles por la tarde en el Centro de Convenciones Barrena Guzmán, el mandatario asistió acompañado por el ministro de Producción, Trabajo e Innovación, Gustavo Fernández; y el ministro de Turismo, Cultura y Deporte, Guido Romero. Además estuvo el gobernador de Coquimbo, Cristóbal Juliá, entre otros.

Durante esta particular ceremonia, Orrego destacó que “quiero comenzar agradeciendo especialmente a los jóvenes que hoy nos acompañan. El año pasado decidimos postergar la Fiesta Nacional del Sol por la profunda crisis económica, pero siempre con la convicción de defender nuestra identidad. Y cuando la recuperamos, le dimos otra impronta: sumamos lo cultural a la posibilidad de mostrar nuestra matriz productiva.”

Agregó: “San Juan tiene una agroindustria de enorme valor: somos segundo productor y exportador de uvas, primeros en tomates industrializados y primeros en aceite de oliva. Por eso creamos este fórum, para generar intercambios con embajadores y agregados comerciales, y los resultados fueron muy buenos: productos sanjuaninos de alta calidad hoy están en distintos lugares del mundo. Además incorporamos un fórum de ideas destinado a emprendedores, porque ellos son quienes siguen soñando incluso cuando descansan.”

Para concluir dijo: “Escuchar testimonios como los de Beltrán, Sofía y Luciana es clave, porque la experiencia no es lo que nos pasa, sino lo que hacemos con lo que nos pasó. Ver tantos jóvenes me llena el corazón: el futuro los reclama, y la educación es lo que nos hace libres. En la tierra de Sarmiento, trabajemos juntos, distintas generaciones, unidos por el amor a nuestra provincia. Siempre pueden contar con nosotros; estamos para servir. Que Dios los bendiga y que San Juan siga brillando alto.”

El FNS Forum 2025 se establece como un relevante espacio de networking y liderazgo. Las charlas inspiracionales invitan a sus participantes a mirar experiencias que puedan servirles para movilizarlos en metas personales o comunitarias.

El concepto de "Conectando Oportunidades" abarca un programa de dos días que combina tres eventos fundamentales: el Summit Argentina Impacta, las rondas de negocios e inversiones, y las charlas inspiracionales. El objetivo es generar sinergias, establecer propuestas sostenibles y fortalecer la cultura empresarial, permitiendo además que empresarios y emprendedores sanjuaninos puedan mostrarse al mundo, crear alianzas y generar oportunidades de crecimiento.

Durante la jornada inaugural, el público asistió gratuitamente, por orden de llegada, a las esperadas conferencias que congregaron a las destacadas figuras. El programa inició con la participación de Beltrán Briones, empresario inmobiliario, quien invitó a los asistentes a repensar la forma en que se observan los desafíos y las oportunidades, ofreciendo una perspectiva disruptiva sobre el trabajo, las inversiones y la visión del futuro.

Le siguió la influencer en tecnología Sofía Contreras, quien subió al escenario para compartir su visión sobre el liderazgo con propósito y la importancia de las decisiones auténticas, detallando un método comprobado para superar creencias limitantes, transformar hábitos y sostener el cambio.

El cierre de las charlas inspiracionales estuvo a cargo de la leyenda del hockey argentino, Luciana Aymar. La deportista inspiró a los presentes con una conferencia centrada en el cambio, la superación y el poder de la reinvención. La disertación de la reconocida atleta impartió claves esenciales sobre la disciplina, la mentalidad y el liderazgo.

Las actividades del FNS Forum 2025 continuaron desarrollándose este miércoles con el Summit Argentina Impacta, un espacio de diálogo con especialistas de alto nivel, y se extenderán al jueves 20 de noviembre con las Rondas de Negocios e Inversiones. Para quienes asistieron a las conferencias, al finalizar las charlas se llevó a cabo un after en los jardines, con música y bebidas, diseñado precisamente para seguir fomentando el concepto de "Conectando Oportunidades" entre los presentes.