El gobernador Marcelo Orrego encabezó este martes un emotivo acto en el Centro de Convenciones “Guillermo Barrena Guzmán”, donde se concretó la entrega de nuevas viviendas y escrituras de regularización dominial a familias de distintos departamentos. La actividad se desarrolló en el marco del programa habitacional del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV), dependiente del Ministerio de Infraestructura, Agua y Energía.

En esta oportunidad, 12 familias de Rawson recibieron las llaves de sus hogares en la ampliación del barrio Medepym, mientras que 16 adjudicatarios de Capital accedieron a los departamentos del barrio Maipú 2. Además, cerca de 200 familias de Capital, Rivadavia, Santa Lucía, Rawson, Pocito y Chimbas recibieron la escritura definitiva de sus viviendas, lo que les otorga seguridad jurídica sobre sus hogares.

Orrego destacó el alcance de la jornada: “Recibir la casa es un paso, pero contar con la escritura es fundamental para protegerla legalmente y cumplir ese sueño tan anhelado. Agradezco la paciencia de cada familia y el trabajo del equipo del IPV y del Ministerio de Infraestructura que hizo posible este logro”.

El Gobierno de San Juan ratifica su compromiso con el derecho a la vivienda digna. Foto: Gentileza

A su turno, el vicegobernador Fabián Martín felicitó a los beneficiarios y resaltó la continuidad de la obra pública: “Gracias a la gestión del gobernador, que retomó la obra pública con recursos más limitados que los gobiernos anteriores, se han recuperado puestos de trabajo y se avanza en soluciones habitacionales. Hoy las familias pueden disfrutar de su casa o de su escritura con la tranquilidad de que ya son suyas para toda la vida”.

Las viviendas entregadas en el barrio Medepym cuentan con 58 m² cubiertos, dos dormitorios, cocina-comedor y baño, además de un espacio verde comunitario diseñado para favorecer la integración. Por su parte, los departamentos de Maipú 2 ofrecen tres dormitorios, estar comedor, cocina, lavadero y baño, con terminaciones de calidad, instalaciones completas y espacio de estacionamiento individual.

En paralelo, la entrega de escrituras se llevó a cabo gracias al trabajo del Área de Regularización Dominial del IPV, que junto al Registro Notarial Especial y equipos técnicos logró completar el trámite de 200 familias. Esta acción forma parte de la política habitacional provincial que no solo apuesta a la construcción de nuevas unidades, sino también a garantizar la legalidad de los títulos de propiedad.