Provinciales > En el Centro de Convenciones
Orrego entregó viviendas y 200 escrituras a familias sanjuaninas
POR REDACCIÓN
El gobernador Marcelo Orrego encabezó este martes un emotivo acto en el Centro de Convenciones “Guillermo Barrena Guzmán”, donde se concretó la entrega de nuevas viviendas y escrituras de regularización dominial a familias de distintos departamentos. La actividad se desarrolló en el marco del programa habitacional del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV), dependiente del Ministerio de Infraestructura, Agua y Energía.
En esta oportunidad, 12 familias de Rawson recibieron las llaves de sus hogares en la ampliación del barrio Medepym, mientras que 16 adjudicatarios de Capital accedieron a los departamentos del barrio Maipú 2. Además, cerca de 200 familias de Capital, Rivadavia, Santa Lucía, Rawson, Pocito y Chimbas recibieron la escritura definitiva de sus viviendas, lo que les otorga seguridad jurídica sobre sus hogares.
Orrego destacó el alcance de la jornada: “Recibir la casa es un paso, pero contar con la escritura es fundamental para protegerla legalmente y cumplir ese sueño tan anhelado. Agradezco la paciencia de cada familia y el trabajo del equipo del IPV y del Ministerio de Infraestructura que hizo posible este logro”.
A su turno, el vicegobernador Fabián Martín felicitó a los beneficiarios y resaltó la continuidad de la obra pública: “Gracias a la gestión del gobernador, que retomó la obra pública con recursos más limitados que los gobiernos anteriores, se han recuperado puestos de trabajo y se avanza en soluciones habitacionales. Hoy las familias pueden disfrutar de su casa o de su escritura con la tranquilidad de que ya son suyas para toda la vida”.
Las viviendas entregadas en el barrio Medepym cuentan con 58 m² cubiertos, dos dormitorios, cocina-comedor y baño, además de un espacio verde comunitario diseñado para favorecer la integración. Por su parte, los departamentos de Maipú 2 ofrecen tres dormitorios, estar comedor, cocina, lavadero y baño, con terminaciones de calidad, instalaciones completas y espacio de estacionamiento individual.
En paralelo, la entrega de escrituras se llevó a cabo gracias al trabajo del Área de Regularización Dominial del IPV, que junto al Registro Notarial Especial y equipos técnicos logró completar el trámite de 200 familias. Esta acción forma parte de la política habitacional provincial que no solo apuesta a la construcción de nuevas unidades, sino también a garantizar la legalidad de los títulos de propiedad.
La Casilla Policial del Barrio Cruce de los Andes logró un importante golpe contra la delincuencia al recuperar una PlayStation 4, dos joysticks y una máquina de cortar el pelo, que habían sido sustraídos en el Barrio Las Pampas. Un menor de 17 años fue aprehendido en el acto mientras intentaba escapar con los efectos.
Allanamiento en barrio La Estación terminó con un detenido y el secuestro de más de 1.7 kg de drogas
El Departamento Drogas Ilegales (D-5), en una operación coordinada con la Unidad Fiscal Federal de San Juan y el Grupo Geras, realizó un exitoso allanamiento en el barrio La Estación de Rawson, resultando en la detención de un hombre y el secuestro de más de 1.700 gramos de marihuana y cocaína, entre otros elementos.
Protesta de empleados de la Obra Social Provincia: exigen mejoras salariales y pase a planta permanente
Cinco años después del trágico fallecimiento de Julieta Viñales, de 18 años, comenzó en San Juan el juicio oral contra el médico otorrinolaringólogo Maximiliano Babsía, acusado de homicidio culposo por mala praxis. La joven murió en marzo de 2020, días después de una operación de amígdalas, y su familia ha sostenido una incansable lucha por esclarecer las circunstancias de su deceso.
Tras pedido de DIARIO HUARPE, el Consejo de la Magistratura publicó los CV de los postulantes a Fiscal General de la Corte
San Juan ha implementado una nueva disposición para la aplicación de la vacuna contra la Fiebre Amarilla, reorganizando sus centros habilitados. A partir de ahora, el Vacunatorio Central será el único punto autorizado para su administración, debido a cambios en la distribución nacional para regiones no endémicas.