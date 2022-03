¿Ovnis en Zonda? las increíbles del fenómeno que sacó un sanjuanino

En los cielos sanjuaninos habita una de las mejores vistas del mundo. No es secreto. Cada año, astrónomos y científicos de todo el mundo visitan el complejo astronómico El Leoncito para realizar sus investigaciones sobre los planetas y estrellas. Lo mismo hace los aficionados a esa ciencia. Pero esta vez, el cielo sanjuanino fue protagonista de un extraño fenómeno de luces en movimiento fue captado por una pareja que fue a pasar la noche al departamento Zonda.

No tiene explicación. O al menos eso dijo Alfredo, amigo de la pareja que sacó las fotos atónitas ante el show de luces en el cielo oscuro. No fueron los únicos que las vieron, pero si los únicos que, en un momento de lucidez, tomaron su cámara y captaron el momento.

“Estaban tranquilos, pasando la noche, cuando empezaron a ver esas luces. No había nada más. Solo estaba la luna. Pero esas luces empezaron a moverse y entonces les sacaron fotos. Fue increíble. No tiene explicación”, dijo Alfredo a DIARIO HUARPE.

El avistamiento se produjo en la Ruta 112, altura Camping de Rivadavia. El espectáculo duró algunos minutos antes de volver a perderse en la profundidad de la noche. Y Alfredo y esa pareja, son los únicos que tienen registro del fenómeno que, podrías denominarse, como de “Ufología”.

Aviones, satélites, meteoritos, estrellas fugaces pueden ser una de las tantas posibilidades de lo que se vió. Lo cierto, es que no es la primera vez que sucede.El pasado 6 de enero, cientos de sanjuaninos sacaron fotos de una hilera de luces que viajaba y recorría el cielo en distintos ángulos y con diferente luz del día. Lo cierto, es que ese fenómeno si tuvo explicación: era los satélites Starlink de Space X, lanzados por Elon Musk.

Pero esto es distinto, puesto que no tenían forma de satélites y no hubo noticias u otras capturas parecidas comunicadas. “No sé qué será. Pensé en satélites de Elon Musk pero ¿Así y redondos? La verdad no sé qué creer”, cerró Alfredo.

¿Ciencia o paranormal? Creer o reventar.