La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) ha publicado oficialmente el cronograma de pagos para septiembre de 2025, informando sobre los valores actualizados de jubilaciones, pensiones y asignaciones. Los montos reflejan la recomposición por inflación, y se mantiene el bono extraordinario de $70.000 para quienes perciben las prestaciones más bajas.

El haber mínimo se fijó en $320.277,18, y con la inclusión del bono extraordinario de $70.000, el ingreso mínimo para septiembre se elevará a $390.277,18. Por su parte, la jubilación máxima quedó establecida en $2.155.162,17.

Publicidad

En cuanto a la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), el importe básico es de $256.221,74, que con el bono ascenderá a $326.221,74. Las Pensiones No Contributivas (PNC) se establecieron en $224.194,02, llegando a $294.194,02 con el refuerzo. Los beneficiarios podrán consultar los detalles de sus haberes en la plataforma Mi ANSES desde el inicio del calendario.

Cronograma de pagos detallado para septiembre:

Jubilaciones y Pensiones que NO superen el haber mínimo:

Documentos terminados en 0: 8 de septiembre

Documentos terminados en 1: 9 de septiembre

Documentos terminados en 2: 10 de septiembre

Documentos terminados en 3: 11 de septiembre

Documentos terminados en 4: 12 de septiembre

Documentos terminados en 5: 15 de septiembre

Documentos terminados en 6: 16 de septiembre

Documentos terminados en 7: 17 de septiembre

Documentos terminados en 8: 18 de septiembre

Documentos terminados en 9: 19 de septiembre

Jubilaciones y Pensiones que SÍ superen el haber mínimo:

Documentos terminados en 0 y 1: 22 de septiembre

Documentos terminados en 2 y 3: 23 de septiembre

Documentos terminados en 4 y 5: 24 de septiembre

Documentos terminados en 6 y 7: 25 de septiembre

Documentos terminados en 8 y 9: 26 de septiembre

Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación Familiar por Hijo:

Documentos terminados en 0: 8 de septiembre

Documentos terminados en 1: 9 de septiembre

Documentos terminados en 2: 10 de septiembre

Documentos terminados en 3: 11 de septiembre

Documentos terminados en 4: 12 de septiembre

Documentos terminados en 5: 15 de septiembre

Documentos terminados en 6: 16 de septiembre

Documentos terminados en 7: 17 de septiembre

Documentos terminados en 8: 18 de septiembre

Documentos terminados en 9: 19 de septiembre

Asignación por Embarazo:

Documentos terminados en 0: 10 de septiembre

Documentos terminados en 1: 11 de septiembre

Documentos terminados en 2: 12 de septiembre

Documentos terminados en 3: 15 de septiembre

Documentos terminados en 4: 16 de septiembre

Documentos terminados en 5: 17 de septiembre

Documentos terminados en 6: 18 de septiembre

Documentos terminados en 7: 19 de septiembre

Documentos terminados en 8: 22 de septiembre

Documentos terminados en 9: 23 de septiembre

Asignación por Prenatal y Asignación por Maternidad:

Para Prenatal, documentos terminados en 0 y 1: 10 de septiembre; 2 y 3: 11 de septiembre; 4 y 5: 12 de septiembre; 6 y 7: 15 de septiembre; 8 y 9: 16 de septiembre.

La Asignación por Maternidad se acredita el primer día del calendario para todas las terminaciones de DNI.

Asignaciones de pago único (matrimonio, adopción y nacimiento):

Primera quincena: del 9 de septiembre al 10 de octubre

Segunda quincena: del 19 de septiembre al 10 de octubre

Pensiones No Contributivas (PNC):

Documentos terminados en 0 y 1: 8 de septiembre

Documentos terminados en 2 y 3: 9 de septiembre

Documentos terminados en 4 y 5: 10 de septiembre

Documentos terminados en 6 y 7: 11 de septiembre

Documentos terminados en 8 y 9: 12 de septiembre

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas: El pago estará disponible del 8 de septiembre al 10 de octubre para todas las terminaciones de DNI.

Publicidad

Prestación por Desempleo: