Previo a la etapa de alegatos, avanza el juicio contra el psicólogo y profesor de Historia, David Pes por el presunto abuso sexual de una joven de 19 años que había sido paciente y también su alumna. En la jornada de este martes, el licenciado afirmó ante el tribunal que preside el juicio, integrado por Matías Parrón, Diego Sanz y Andrés Abelín Cottonaro, que la presunta víctima “acomodó la realidad a su conveniencia”. “Jamás la usé, todo fue consentido y consensuado”, agregó.

Con la ayuda de un pizarrón donde el acusado armó previamente un esquema para analizar el estado psíquico de su denunciante, Pes declaró durante más de 40 minutos para intentar defenderse del delito por el cual está siendo investigado por la Justicia de San Juan. En sus palabras, el licenciado exclamó que la víctima es “establemente inestable” porque desde su adolescencia “alterna más periodos de depresión” por el ámbito familiar en el que convive.

El tribunal judicial escuchó la defensa de David Pes. Imagen DIARIO HUARPE.

Según Pes, desde que la derivó hasta la noche donde se “cruzaron circunstancialmente” en la fiesta de egresados, jamás habían intercambiado algún tipo de mensaje. “Si yo hubiese conocido previamente la inestabilidad de ella, yo nunca hubiese respondido su mensaje en la fiesta a la que asistimos. Tuvimos un diálogo y ella nunca me dijo que no”, agregó.

“Después de lo sucedido aquella noche, que fue absolutamente consentido, ella resignificó y afirmó que se sintió usada y abusada cuando se enteró de que yo estaba de novio. Hay datos de la denuncia que son inconsistentes porque ella sabía perfectamente lo que estábamos hablando. Ella acomodó su relato porque no pudo gestionar que yo estaba de novio y que una semana después me vio con mi novia”, amplió el psicólogo.

Se espera que Fiscalía solicite 12 años de prisión para David Pes. Imagen DIARIO HUARPE.

Para el acusado, la presunta víctima acomodó la realidad a su conveniencia y ninguno de los psicólogos que la atendieron posteriormente observaron un trastorno postraumático que haya demorado tanto el proceso judicial.

“Yo jamás la usé. Todo fue consentido, hablado y consensuado. Pareciera que Pes es el responsable de todos los males en su familia. Ella habla de que quedó en un estado de shock. El estado de shock implica una parálisis y yo no puedo chapar con alguien que está en estado de shock. Ella misma esa noche me chapó. Espero haber sido claro señores jueces. Yo me hago cargo de mi parte, de mi infidelidad que me costó mi vida, pero estoy harto, estoy cansado. Hace un año y más que soy señalado sin tener en cuenta que las pericias fueron tomadas ocho meses después del acto. Señores jueces yo solo busco Justicia”, cerró Pes.