El Gobierno de San Juan difundió una serie de recomendaciones destinadas a prevenir el apunamiento en el Paso Internacional de Agua Negra, un cruce de alta cordillera que alcanza los 4.780 metros sobre el nivel del mar. A esa altura, la disminución de oxígeno puede afectar a cualquier persona, incluso sin antecedentes, por lo que reconocer los síntomas y actuar a tiempo resulta fundamental.

El Paso de Agua Negra se encuentra en el noroeste de San Juan y conecta la localidad de Las Flores con Huanta, en la Región de Coquimbo, Chile. Del lado argentino, el acceso se realiza por la Ruta Nacional 150, mientras que en territorio chileno continúa por la Ruta CH-41. Como referencia, el tramo entre Las Flores y el límite internacional es de unos 90 kilómetros, con sectores sin señal de telefonía celular, lo que obliga a planificar el viaje con autonomía y previsión.

En este contexto, las autoridades remarcaron una guía práctica de prevención basada en tres ejes: identificar las señales tempranas, evitar esfuerzos innecesarios y tomar decisiones oportunas ante cualquier malestar.

Señales a tener en cuenta

El apunamiento suele manifestarse con síntomas persistentes como dolor de cabeza, náuseas, mareos, falta de apetito, cansancio inusual o dificultades para conciliar el sueño. Frente a estos signos, se recomienda no continuar el ascenso, detenerse, descansar y evaluar la evolución.

Existen, además, señales de mayor gravedad que requieren actuar de inmediato: confusión, inestabilidad al caminar, somnolencia excesiva, dificultad para respirar incluso en reposo o tos persistente. Ante estos cuadros, la indicación es descender y buscar asistencia médica.

Recomendaciones antes del cruce

Entre las principales sugerencias, se destaca la importancia de planificar el viaje con tiempo suficiente, descansar adecuadamente la noche previa y optar por una alimentación liviana. También se aconseja reforzar la hidratación desde el día anterior, evitar el consumo de alcohol, sedantes y comidas pesadas, y consultar el estado de la ruta y las condiciones del paso antes de avanzar.

Asimismo, se recomienda prever combustible, agua, alimentos livianos y elementos básicos, teniendo en cuenta los tramos sin conectividad. El abrigo adecuado para alta montaña es clave: ropa térmica, campera impermeable o cortaviento, guantes y gorro, ya que la amplitud térmica puede ser marcada y el frío intensifica el cansancio.

Recomendaciones durante el cruce

Durante el trayecto, se sugiere ascender de manera gradual, realizar pausas programadas y evitar cualquier esfuerzo físico innecesario. Mantener una hidratación frecuente en pequeñas tomas y no minimizar el malestar son pautas centrales. Si los síntomas no ceden o empeoran, se debe descender, aunque sea algunos cientos de metros.

También se aconseja no viajar solo, especialmente si se tienen antecedentes de sensibilidad a la altura, y llevar siempre el abrigo a mano, aun cuando las condiciones climáticas sean favorables, ya que pueden cambiar en pocos minutos.

Finalmente, se recordó que en la zona de Guardia Vieja funciona un puesto de salud, un recurso clave ante cualquier inconveniente, especialmente en un corredor de montaña donde las distancias y la falta de señal pueden demorar la asistencia.