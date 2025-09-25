El ministro de Minería de San Juan, Juan Pablo Perea, aseguró que la provincia “aprendió de los errores” cometidos en el pasado, en el marco de lo que fuesen los 10 años del derrame en Veladero, y se encamina hacia “una nueva minería” con foco en el cuidado ambiental y la modernización de los procesos. Las declaraciones se dieron en diálogo con Cadena 3, donde el funcionario provincial trazó un balance de la actividad y puso en valor los 20 años de producción de la anterior mina mencionada.

“En San Juan aprendimos de esos errores y estamos apostando en esta segunda etapa a una nueva minería, como dice siempre el gobernador: nuestra provincia es sinónimo de ambiente. Esta gran renovación la estamos encarando con fuerza”, afirmó Perea.

El ministro recordó que, desde la puesta en marcha de Veladero, la minería tuvo un impacto decisivo en la economía local. “Veladero cumple este año 20 años de producción. Cuando San Juan apostó a la minería llegamos a tener en producción tres yacimientos de oro y uno en construcción: Veladero, Casposo, Gualcamayo y Pascua-Lama, un proyecto binacional que por distintas circunstancias no llegó a concretarse”, repasó.

En ese sentido, Perea reconoció que la primera etapa dejó aprendizajes clave. “Tuvimos algunos percances en ese tiempo que, como todo en la vida, los errores te sirven: podés capitalizarlos para aprender o para seguirlos cometiendo. En San Juan decidimos aprender de ellos”, destacó.

La visión oficial busca posicionar a la provincia en una fase de mayor exigencia ambiental y de diversificación productiva. Desde la cartera minera remarcan que la nueva etapa se orienta a fortalecer los controles, mejorar los estándares de seguridad y generar un equilibrio entre desarrollo económico y cuidado del entorno.

Con la conmemoración de dos décadas de Veladero como telón de fondo, el ministro Perea remarcó que la minería continuará siendo un pilar estratégico para la provincia, pero con un modelo “más responsable y sostenible”, que marque diferencias respecto a los primeros años de actividad intensiva.