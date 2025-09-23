El próximo viernes 26 de septiembre a las 21.30, el Teatro Sarmiento será escenario de una de las propuestas más esperadas por el público sanjuanino: “El auténtico Pirulo”. El espectáculo, que recorre el país con gran convocatoria, aterriza en la provincia con la promesa de una noche en la que el humor, la picardía y la emoción se entrelazarán para conquistar a todas las generaciones.

En diálogo con DIARIO HUARPE, Mauro Villaverde adelantó que el fenómeno de Pirulo, que nació en las redes sociales y creció hasta convertirse en un suceso teatral, se caracteriza por convocar a un público diverso. Según Villaverde, “tres generaciones nos siguen hoy a los teatros y eso es muy lindo y gratificante. Vemos niños desde los dos o tres años que van al teatro a verlo porque se divierten con los movimientos y la picardía, y al mismo tiempo los grandes disfrutan del doble sentido”.

El vínculo con los seguidores trasciende el escenario. Mauro confesó que el cariño de la gente es un motor fundamental para continuar: “Es muy emocionante saber cuánta gente salió de situaciones difíciles gracias a nuestras locuras. Nosotros subimos un video por día y eso también hace que la gente pueda tener esa distracción en el día a día. Por ahí te dicen gracias por estar presente en estas situaciones y eso nos llena el alma y nos carga de pila”.

El ventrílocuo, que descubrió esta disciplina a los 33 años, destacó además la dimensión familiar que adquirió el proyecto: “Tengo un hijo con 12 años que es un genio y mi nieta, que cumplió dos años, ya está dando sus primeros pasos en la ventriloquía. Eso también me llega al alma porque nunca he visto algo así. Me llamaron de Got Talent España porque no había antecedentes de padre e hijos ventrílocuos”.

La identidad de Pirulo, que combina frescura, humor popular y observación de lo cotidiano, también se fue moldeando a partir del contacto directo con los seguidores en redes sociales. “Nosotros no tenemos nadie que nos maneje las redes, las manejamos únicamente nosotros. Leer cada comentario hace que el producto sea genuino. La gente dice ‘me encanta verlo enojado’ y entonces, si eso es lo que quieren consumir, lo llevamos por ahí”, explicó Villaverde.

La propuesta que llegará a San Juan está pensada como un encuentro de emociones compartidas. “Es juntar tres generaciones a divertirse, a pasarla bien y con un final súper emotivo donde Pirulo nos deja un mensaje que realmente nos llega al corazón. Que un muñeco te deje una reflexión que te mueve la estantería es algo increíble”, adelantó el artista.

“El auténtico Pirulo” se presentará en el Teatro Sarmiento el viernes 26 de septiembre a las 21.30 horas. Las entradas están disponibles en www.entradaweb.com

