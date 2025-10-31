Pitty La Numeróloga predijo que Milei será novio de Virginia Gallardo

La vida de Virginia Gallardo ha tomado un rumbo inesperado. Luego de cortar su relación con Martín Rojas, el padre de su hija, decidió dejar su carrera como panelista de televisión para incursionar en la política. Este cambio fue positivo, ya que Gallardo fue elegida como diputada por la provincia de Corrientes, representando al partido de Javier Milei.

A raíz de esta transformación, Pitty la Numeróloga, astróloga conocida por su precisión y estilo directo al analizar las energías de políticos y famosos, habló sobre lo que el destino le depara a la ex panelista.

Pitty la Numeróloga anticipó que el futuro le sonríe a Virginia Gallardo. La experta señaló que Gallardo tiene el "número 8 que es el de la transformación y la suerte". Pitty explicó que Gallardo "empezó un período de muchas mejoras en lo personal" y, además, "la veo en pareja, la veo con un gran amor que nos va a sorprender a todos".

Sin embargo, la sorpresa fue total cuando Pitty reveló la identidad de la persona con la que Gallardo podría tener un romance: el Presidente de la Nación, Javier Milei.

Pitty la Numeróloga afirmó categóricamente: "Ella es re compatible con el Presidente de la Nación". La numeróloga explicó que los números de la diputada y los del mandatario son "casi iguales". Basándose en esta fuerte conexión numerológica, Pitty advirtió: "Pienso que en cualquier momento, vamos a tener novedades" sobre este posible romance.

Pitty también detalló lo que marcan los números para el futuro de Javier Milei. Según el análisis de la experta, el Presidente tiene un "año 6 en el que no sólo se va a ordenar, sino que además va a tener amor". La numeróloga aclaró que, aunque al principio Milei "puede que hable con dos personas a la vez" o haya "una reconciliación", esta no será con continuidad.

Finalmente, Pitty la Numeróloga aprovechó para analizar el futuro del país, indicando que el Presidente ya "empezará a experimentar cambios laborales". Anticipó que para el mes de febrero, "llega algo positivo, un despegue importante que nos puede beneficiar a todos". Además, para mediados de año (el mes 6), se espera un "cambio de estructura" que resultará en mejoras.