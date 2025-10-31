La tranquilidad de Cochagual centro, en Sarmiento, se vio interrumpida por un impresionante siniestro vial. Un repartidor de pan que transitaba por la calle Matías Zavalla, Elías Gómez, perdió el control de su vehículo y terminó en un profundo zanjón.

Gómez, conductor de un Volkswagen Gol, relató para el medio local Sarmiento al Día que se encontraba realizando su reparto cuando uno de los neumáticos del rodado reventó. Esto provocó que perdiera inmediatamente el control, saliera de la calzada y el vehículo "terminó de punta en un profundo zanjón".

Publicidad

Pese a la magnitud del accidente y la forma en que el vehículo quedó atascado, el conductor "salió ileso", describieron las fuentes. Elías Gómez solo sufrió "golpes" y, tras el estruendo, "pudo salir por sus propios medios del rodado".

Vecinos de la zona y otros conductores se acercaron rápidamente hasta el lugar del siniestro para asistir a Gómez. Dada la dificultad para extraer el automóvil del pozo, fue necesaria la colaboración de la maquinaria pesada: un camión de la Municipalidad de Sarmiento colaboró con las tareas para poder sacar el Volkswagen Gol del zanjón.