El gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, ha reactivado un viejo conflicto con la provincia de San Juan, al anunciar que buscará rediscutir el convenio limítrofe que, según él, le sustrajo a La Rioja parte del yacimiento de cobre y oro más importante del país: la mina Josemaría.

En una entrevista brindada a Canal 9 de La Rioja, Quintela apuntó directamente al acuerdo que habría despojado a su provincia de territorio en la cordillera. El mandatario riojano lanzó una firme advertencia: “La mina más importante que tiene el país es Josemaría, que está en el límite con Argentina y que otrora fue riojana”.

Según Quintela, el territorio fue entregado en un "convenio ilegítimo e ilegal" entre dos exgobernadores, Carlos Enrique Gómez Centurión (por San Juan) y Guillermo Domingo Iribarren (por La Rioja). El gobernador de La Rioja adelantó que esto "hay que discutirlo, y lo vamos a discutir posiblemente el próximo año”.

Un conflicto de miles de millones de dólares

La advertencia de Quintela no es menor. Si La Rioja avanza formalmente con el planteo, la Corte Suprema podría verse obligada a intervenir en este conflicto limítrofe entre ambas jurisdicciones, con una mina valuada en miles de millones de dólares en el centro de la escena.

El impacto económico del yacimiento es una de las principales motivaciones. Quintela destacó que Josemaría requerirá 4.000 trabajadores para la construcción de toda la estructura minera y luego quedará con 1.200 trabajadores permanentes.

Al buscar "compartir con la hermana provincia de San Juan el espacio que nos fue sustraído”, Quintela persigue una participación directa en el empleo y las regalías que genere el proyecto. Este planteo, en clave política, se suma a la narrativa de Quintela sobre la defensa del patrimonio riojano frente a la supuesta "asfixia fiscal" que denuncia por parte del Gobierno Nacional.

El Modelo Minero Riojano

El gobernador también aprovechó el caso Josemaría para trazar diferencias en el modelo de desarrollo minero. Sostuvo que se debe buscar que la industria crezca, que genere riqueza, bienes y oportunidades laborales, y que los trabajadores puedan vivir "dignamente de su salario".

Quintela remarcó que la expansión minera en La Rioja debe ser "agresiva pero responsable", asegurando que los profesionales, mineros y proveedores sean riojanos.

La disputa por la mina Josemaría promete abrir un nuevo capítulo de tensión interprovincial. Mientras San Juan avanza con el desarrollo minero más ambicioso de su historia, La Rioja se prepara para reclamar lo que el portal Rioja Política analizó como una "sustracción ilegal” de su territorio.