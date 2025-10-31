El Ministerio de Educación de la provincia confirmó la suspensión de clases este viernes 31 de octubre en tres departamentos específicos, como una medida de carácter preventivo ante el alerta por Viento Zonda.

La decisión se tomó siguiendo las recomendaciones de Protección Civil de la provincia, que actuó tras recibir el alerta meteorológica por vientos emitido por el Servicio Meteorológico Nacional.

Los departamentos afectados por la suspensión de la actividad escolar son Jáchal, Iglesia y Calingasta. La medida alcanza a todos los niveles y modalidades educativos dentro de estos tres departamentos.

Es importante destacar que la suspensión solo rige para los turnos vespertino y nocturno.

Además de la actividad regular en las aulas, la suspensión también afecta a otros trámites administrativos y laborales. La medida alcanza a los llamados a cubrir cargos docentes y horas cátedras que estuvieran programados para realizarse durante estos turnos vespertino y nocturno.

El Ministerio de Educación informó a directivos y docentes que, paralelamente a la suspensión, se ha activado el Plan de Contingencia para manejar la situación y prevenir riesgos asociados al fenómeno climático.