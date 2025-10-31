Benjamín Vicuña, quien recientemente compartió una captura de pantalla de una videollamada con su hijo menor, Amancio, demostrando el cercano vínculo a pesar de la distancia, rompió el silencio en la televisión chilena para hablar sobre la situación actual.

El actor chileno, que estaría en conversaciones para conducir un programa en El Trece, asumió que no ve a sus hijos hace "más de cuarenta y tantos días". Esta situación, que le toca vivir, "no es el ideal". Sin embargo, afirmó estar enfrentándola con "madurez, con amor hacia mis hijos", e intentando "creer que es algo temporal, que luego va a volver todo a la normalidad".

Publicidad

Vicuña confesó que esta situación es "muy triste" y le "cuesta asimilarlo" porque le parece una "decisión muy drástica" por parte de La China Suárez. Aunque mantienen comunicación diaria — "Hablamos todos los días"—, el actor remarcó: "lo más importante es que los extraño muchísimo".

El dolor de Vicuña se centra especialmente en sus hijos, Magnolia y Amancio. El actor considera que la situación es "injusto" pero "no por mí, por mis hijos".

Publicidad

Además, el actor reconoció que la relación con La China Suárez no es "fluida" y que el desacuerdo sobre la residencia de los menores constituye una dificultad mayor: "Cuando dos adultos no se ponen de acuerdo en algo tan básico como el lugar donde viven los hijos, no es un problemita, es un problema grave".

A pesar del conflicto, Vicuña afirmó que, como "hombre maduro, grande", terminó cediendo para que sus hijos estén con su mamá, ya que cree que "Eugenia es una buena madre". No obstante, subrayó su postura al manifestar que sus hijos "merecen estar con sus hermanos, en su colegio, en Argentina".