Capital arreglará las calles de un importante tramo del centro

Capital, la Dirección Provincial de Vialidad y OSSE firmaron un convenio para la reparación integral de la calzada de calle Entre Ríos, entre Pedro Echagüe y Maipú.

La obra contempla la demolición total de las losas existentes y su levantamiento, tareas que estarán a cargo de la Dirección Provincial de Vialidad. Posteriormente, OSSE realizará el relleno de base y subbase y la revisión completa de las redes de agua y cloacas, asegurando el correcto funcionamiento de todas las conexiones.

Una vez finalizadas estas etapas, la Municipalidad de la Ciudad de San Juan ejecutará la restitución de la carpeta asfáltica, cubriendo una superficie aproximada de 1.200 m².