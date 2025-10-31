Parece no haber tregua entre Wanda Nara y Mauro Icardi. En medio de su conflicto judicial y mediático, la empresaria y conductora de MasterChef Celebrity volvió a apuntar contra el futbolista con un mensaje contundente en redes sociales.

Mientras Mauro Icardi mantiene el silencio en redes, Wanda Nara utilizó su cuenta de Instagram para dejar clara su postura sobre la situación familiar. A través de una serie de publicaciones, la conductora dejó entrever que se encarga sola de la crianza de sus hijas.

Wanda compartió una tierna foto junto a una de sus hijas y escribió: “Mood de las mamás que hacemos todo”. Con esta frase, dejó en claro su rol.

Además de la indirecta, la empresaria demostró estar presente y comprometida con su rol de madre. En otra historia de Instagram, compartió una imagen de su hija mayor en el colegio y agregó: “6 am al colegio para una conferencia de padres. Después a grabar todo el día”.

A pesar de la tensión mediática y judicial que atraviesa, Wanda Nara continúa mostrando su faceta profesional frente a las cámaras. En paralelo, sus abogados y los de Icardi mantienen una guerra legal por la restitución de las hijas que tienen en común.