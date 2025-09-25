Mercado Pago ofrece préstamos de hasta $900.000 con cuotas mensuales

Mercado Pago, la plataforma de pagos digitales de Mercado Libre, ofrece a sus usuarios la posibilidad de acceder a préstamos personales que pueden pagarse en cuotas mensuales. Los montos y la cantidad de cuotas disponibles dependen de la calificación crediticia individual de cada cliente.

El límite de crédito es el monto que Mercado Pago asigna a cada usuario para que pueda financiar compras en cuotas sin necesidad de tarjeta o solicitar préstamos personales. Este límite se determina tras un análisis crediticio personalizado, y se actualiza conforme el cliente paga las cuotas de sus operaciones.

En el caso de un préstamo de $900.000, si el usuario cumple con los requisitos y dispone de ese límite de crédito, podrá devolver el monto en hasta 12 cuotas mensuales de $124.771,06. Una vez solicitado, el dinero se acredita de forma inmediata en la cuenta de Mercado Pago, para que el cliente pueda utilizarlo según sus necesidades.

Las cuotas se descuentan automáticamente de la cuenta del cliente mediante débito automático, y no es posible cancelar el préstamo antes de tiempo. En caso de que no haya saldo suficiente para cubrir el pago mensual, se generará un retraso que puede acarrear consecuencias financieras adicionales, aunque la empresa no especifica detalles en este sentido.