El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica para la provincia de San Juan un fin de semana marcado por el calor estable y un significativo aumento de la intensidad del viento, especialmente durante la tarde del sábado. Las condiciones serán mayormente secas y sin probabilidad de lluvias significativas.

Para este viernes, se anticipa una jornada calurosa y con buen tiempo. La mañana comenzará con cielos despejados y una temperatura de 27 grados, que ascenderá hasta un máximo de 35 grados durante la tarde bajo un cielo parcialmente nublado. Por la noche, la temperatura bajará a 31 grados con nubosidad ligera. El viento se mantendrá moderado durante todo el día, con velocidades entre 7 y 12 kilómetros por hora, rotando desde el sur hacia el este.

El sábado mostrará un patrón climático más dinámico. La madrugada será fresca, con 18 grados y vientos del norte que empezarán a intensificarse. Durante la mañana, el termómetro subirá a 23 grados bajo un cielo algo nublado. El evento principal ocurrirá en la tarde, donde se espera el pico de calor con 36 grados y, de manera simultánea, un marcado incremento del viento. Los vientos del sudeste alcanzarán velocidades sostenidas de entre 23 y 31 kilómetros por hora, clasificándose como moderados a fuertes. Para la noche, el viento disminuirá levemente, rotando al sur, con una temperatura de 31 grados y cielo parcialmente nublado.