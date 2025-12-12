Apuñalaron a un dirigente de futsal para robarle más de $1 millón

El dirigente de la Liga de Futsal de Sarmiento, Tadeo Ortiz, fue víctima de un violento asalto con arma blanca en la Ruta 319, en Sarmiento, en un hecho que dejó un botín de $1.500.000 y al deportista hospitalizado. El caso está bajo investigación de la UFI Delitos contra la Propiedad, que aún maneja muchas interrogantes en torno al ataque ocurrido el miércoles por la noche, cerca de las 22:38, en inmediaciones del salón “El Trébol”.

Según su versión, Ortiz relató que caminaba hacia su domicilio cargando una mochila con $2.500.000. En ese trayecto, fue sorprendido por dos sujetos que circulaban en una moto de 250 cilindradas de color oscuro.

El hombre denunció que caminaba por la ruta y fue abordado por dos delincuentes en moto. Los desconocidos se abalanzaron sobre él y le quitaron la mochila, desatando un forcejeo violento. Ortiz se resistió al robo mientras los asaltantes le propinaron golpes y cuchillazos. El hombre denunció también que lo agredieron y le dieron un puntazo. Producto de este enfrentamiento, Ortiz sufrió una herida por un puntazo en una pierna y magullones en distintas partes del cuerpo.

Pese a la resistencia de la víctima, los motochorros lograron apoderarse del bolso. El dirigente deportivo relató que traía otro millón que no alcanzaron a llevarse. De hecho, en medio de la agresión, los ladrones lograron apoderarse de la mochila, pero parte del dinero cayó al piso, de acuerdo con su relato. Los delincuentes escaparon con la mochila conteniendo $1.500.000, mientras que el resto del dinero quedó desparramado al costado de la ruta y pudo ser recuperado, según la versión judicial.

Ortiz fue trasladado al hospital departamental por particulares, donde recibió las curaciones necesarias y quedó en observación.