Un hombre de 73 años es enjuiciado por la presunta violación del niño que iba a adoptar

Un estremecedor caso de abuso contra un menor en situación de extrema vulnerabilidad se ventila en estos días en los tribunales de San Juan. Mariño, un estilista de 73 años, se encuentra en el banquillo de los acusados por la presunta violación reiterada de un niño de 12 años a quien pretendía adoptar, aprovechando la guarda temporal que un Juzgado de Familia le había otorgado para "estrechar vínculos".

El proceso judicial, a cargo del tribunal colegiado integrado por los jueces Guillermo Adárvez, Eugenio Barbera y Diego Manuel Sanz, escuchó los cargos formulados por la fiscal Andrea Insegna, de la Unidad Fiscal de Asistencia en Secuestros Extorsivos, Trata y Explotación de Personas y Delitos contra la Integridad Sexual de Niñas, Niños y Adolescentes (UFI ANIVI). La fiscalía lo acusa de abuso sexual con acceso carnal y corrupción de menores, agravados por la guarda, delitos que contemplan una pena de hasta 15 años de prisión.

De padre adoptivo a acusado

El caso comenzó en 2024. Mariño, quien había regresado a San Juan tras vivir muchos años en Buenos Aires y quedar viudo, inició los trámites para adoptar un niño. A través del sistema judicial, se vinculó con un menor que vivía en un hogar del Estado, carente de familia directa.

Obtuvo la autorización para retirarlo todos los fines de semana, en el marco del proceso de adaptación previo a una potencial adopción. Según la acusación, fue precisamente en esas salidas, en la casa del estilista, donde habrían ocurrido al menos siete episodios de abuso sexual contra el niño.

La denuncia estalló en abril de este año, cuando el menor, tras meses de silencio, reveló los ataques a los responsables del hogar donde residía. Su testimonio fue recogido posteriormente a través de una Cámara Gesell, un recurso especial que protege a los niños durante las declaraciones. Aunque el examen médico forense no encontró lesiones físicas compatibles con una agresión sexual reciente, la fiscalía sostiene que existen "otras pruebas" que corroboran la versión del niño y por ello solicita una condena de 12 años de prisión.

La defensa: negación y acusaciones de homofobia

Frente a la grave imputación, David Arturo Mariño declaró este jueves y negó rotundamente todos los hechos. En su descargo, el acusado esgrimió dos líneas principales de defensa. Por un lado, aseguró que detrás de la denuncia existe un componente homofóbico en su contra. Por otro, insinuó que podría tratarse de una "venganza", al mencionar supuestas presiones por parte de los directivos del hogar para que concretara la adopción y al referirse a problemas de conducta del niño.

Mariño se encuentra actualmente con detención domiciliaria mientras avanza el juicio oral y público, que recién lleva dos días de debate. La sociedad sanjuanina espera que la justicia esclarezca los hechos y dicte una sentencia que, en caso de culpabilidad, repare en lo posible el daño causado a un niño que, en busca de una familia, encontró una pesadilla.