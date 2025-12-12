Salió a la luz quién es el padre del bebé que espera Morena Rial en la cárcel

En medio de una profunda incertidumbre sobre su estado de salud y legal, a Morena Rial se le está realizando un test de embarazo en la cárcel para determinar si realmente está esperando a su tercer hijo. Mientras la joven, quien aún aguarda que la Justicia revise el rechazo a su pedido de prisión domiciliaria,, se somete a estas pruebas, se reveló el nombre del hombre que sería el padre del niño.

Fue durante el programa DDM donde Guido Zaffora brindó detalles cruciales sobre la situación. La preocupación surgió luego de que Morena, al quedar detenida, experimentara síntomas que despertaron la sospecha de una gestación.

Publicidad

Un panelista consultó sobre la identidad del padre, y el abogado Alejandro Cipolla confirmó categóricamente que se trata de "Rodrigo". Profundizando en la información, Zaffora acotó que "Yo le pregunté a Morena sobre su vínculo y es Rodrigo ", señalando que el joven es el actual novio de la hija del periodista, con quien mantiene una relación de hace seis meses.

En el penal de Magdalena, Morena es consciente de que los medios están siguiendo de cerca su situación. Zaffora advirtió en vivo que “Me está llegando información del penal sobre que mientras se está haciendo el test nos están mirando”.

Publicidad

Respecto a la confirmación médica, el panelista Guido Zaffora comentó que los síntomas apuntan a un posible embarazo de cinco meses, por lo que la prueba debe ser precisa. El periodista detalló la exigencia: “Se impone ecografía, no un test de sangre, porque si tiene menos semanas esto es definitivo y confirma todo”.

Sobre el conocimiento del caso por parte de la defensa, el abogado Alejandro Cipolla, al ser consultado por Martín Candalaft sobre hace cuánto sabía del estado de su clienta, respondió que el aviso fue reciente: “Desde el lunes que presenté el escrito”.