Cristina Pérez confesó que hizo una producción de fotos desnuda

En el programa Otro día perdido, Cristina Pérez repasó los momentos clave de su trayectoria en una "entrevista imperdible" con Mario Pergolini. La periodista, quien "mostró sus diferentes facetas" en el diálogo, se refirió a su vida personal, su relación con Luis Petri y presentó su más reciente obra literaria.

Fue al hablar de su faceta como escritora que la conductora abordó un detalle hasta ahora desconocido de sus comienzos. Pérez le entregó a Pergolini su "último libro, que es Mujer Samurai", y bromeó diciendo que "Viene sin espada, calma”. Pergolini, de inmediato, le preguntó si la tapa de esta obra era más decente. La periodista "redobló la apuesta" al confesar el contenido de su debut editorial, y así reveló que "La primera tapa fue un desnudo mío". Pergolini reaccionó contestando: "Sí, por eso te preguntaba". Pérez "le puso un poquito de pimienta" al mencionar el contenido "jugado" de su primera tapa.

En otro momento de la conversación, Pérez profundizó sobre su vida en pareja con Luis Petri y remarcó la importancia fundamental del amor. Cuando Mario Pergolini le preguntó sobre Petri, ella sostuvo que: "Primero que creí en mí, creí en la relación que tengo con el público, porque mi carrera empezó hace 33 años acá en Buenos Aires. Uno a veces tiene que jugarse. Yo muchas veces me jugué con las cosas que dije. Pero por amor. No hay nada más importante, creo, en la vida. Si no tenés amor, lo otro a veces es…”.

Respecto a las implicaciones políticas de la relación, la periodista compartió que: "Pero bueno, estoy contenta porque Luis ya no es ministro". No obstante, ella aseguró que el rol político de su pareja nunca representó un obstáculo para su trabajo periodístico, ya que nunca lo sintió como una limitación: "Pero yo nunca lo viví como una presión". Finalmente, explicó que siempre se sintió "muy segura de tratar los temas políticos", pues el "contrato de confianza" con sus fuentes, el cual es lo más importante, siempre se mantuvo intacto, ya que si no se cuidan las fuentes, "se termina mi carrera, ahí está el contrato de confianza”. En la vida, Pérez concluyó que no hay nada más importante que "el amor".