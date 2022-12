Qatar 2022: hora, cómo ver y formaciones de Croacia vs. Marruecos

Croacia y Marruecos chocarán este sábado 17 de diciembre, por el tercer y cuarto puesto de la Copa del Mundo. Desde las 12.00hs de Argentina, croatas y marroquíes chocarán entre sí para definir el orden de los que cierran el grupo de los cuatro mejores del Mundial de Qatar 2022. Los dos equipos han tenido un certamen para el recuerdo, sorprendiendo y dando batacazos a candidatos. El duelo se llevará a cabo en el Estadio Khalifa.

Cabe resaltar que Croacia arriba a este encuentro del tercer puesto después de ser goleado 3-0 por la Selección Argentina en el Estadio Lusail. De todas maneras, para llegar a las semifinales dejaron un torneo de encanto. Finalizaron segundos en el Grupo F, justo por detrás de Marruecos. En octavos de final, empataron con Japón y avanzaron por penales. Luego, lo mismo sucedió con Brasil, eliminando a la "Canarinha".

Por el otro lado, Marruecos se quedó en el camino después de caer con Francia en semifinales por 2-0. No obstante, los marroquíes hicieron un Mundial histórico, ya que fueron los líderes de su grupo, donde derrotaron 2-0 a Bélgica. Luego, en octavos dejaron en el camino a España en los penales, tras igualar en los 120 minutos. En cuartos, Portugal fue su víctima, con un 1 a 0 ante los de Cristiano Ronaldo.

Posibles formaciones

Croacia: Dominik Livakovic; Josip Juranovic, Dejan Lovren, Josko Gvardiol, Borna Sosa; Luka Modric, Marcelo Brozovic, Mateo Kovacic; Andrej Kramaric, Mario Pasalic e Ivan Perisic. DT: Zlatko Dalic.

Marruecos: Yassine Bounou; Achraf Hakimi, Jawad El Yamiq, Nayef Aguerd, Romain Saïss, Noussair Mazraoui; Hakim Ziyech, Azzedine Ounahi, Sofyan Amrabat, Sofiane Boufal; y Youssef En Nesyri. DT: Walid Regragui.

Horarios de Croacia vs. Marruecos

Argentina - 12:00 p.m.

México - 9:00 a.m.

Perú - 10:00 a.m.

Ecuador - 10:00 a.m.

Colombia - 10:00 a.m.

Venezuela - 11:00 a.m.

Bolivia - 11:00 a.m.

Chile - 12:00 p.m.

Uruguay - 12:00 p.m.

Paraguay - 12:00 p.m.

Brasil - 12:00 p.m.

España - 3:00 p.m.

Transmisión

Argentina - TyC Sports, TeleCentro y DirecTV Sports.

México - Sky, TUDN, Canal 5, Las Estrellas y Azteca 7.

Perú - DirecTV Sports y Latina Televisión.

Ecuador - DirecTV Sports.

Colombia - DirecTV Sports, RCN TV y Caracol TV.

Venezuela - DirecTV Sports y Televen.

Bolivia - Tigo Sports, Unitel, Bolivia TV y Red Uno.

Chile - DirecTV Sports, ChileVisión y Canal 13.

Paraguay - Tigo Sports, SNT, Canal Trece y Telefuturo.

Uruguay - Antel TV, Montecable HD 1, TCC, Canal 4 , TeleDoce, Canal 10 y DirecTV Sports.

Brasil - SporTV y Globo.